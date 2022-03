Mulher age como se o cunhado fosse o pai de seu filho

Uma noiva está completamente irritada com a irmã pois ela insiste em tratar o noivo como se fosse o pai do filho dela. Segundo ela, o sobrinho ainda pediu para chamar seu noivo, e futuro tio, de pai.

Conforme a publicação feita pelo The Mirror, a mulher ficou completamente desconfortável depois que a irmã ultrapassou os limites e começou a tratar seu noivo, Gabriel, como se fosse pai do filho dela.

Em uma publicação anônima no Reddit ela explicou sua situação. Segundo ela, a irmã já fez diversas piadas e comparações falando que Gabriel, que tem 28 anos, é um pai para seu filho Joe.

Ela inclusive relata que a irmã, quando bêbada, chegou a perguntar ao seu noivo se ele se sentiria “confortável” em adotar o futuro sobrinho como seu filho.

Incomodada com a situação, a noiva explicou que nem ela e nem seu companheiro se sentem confortáveis com a postura de sua irmã, mas que não sabem como explicar isso a ela sem “ferir seus sentimentos”.

Tamanho é o desconforto do casal que até mesmo a mãe das mulheres chegou a comentar como este tipo de comportamento é inapropriado, ao que ela responde que “Joe o escolheu e isso não é culpa dela”.

Porém, recentemente as coisas pioraram chegando a um nível que tornou tudo ainda mais complicado.

Ela age como se o menino fosse filho do noivo de sua irmã

Segundo relato da mulher, no último final de semana Joe perguntou ao seu noivo se poderia chamá-lo de pai, e disse que “sua mãe falou que não tinha problemas em fazer isso”.

“Gabriel o pegou no colo e explicou gentilmente que ele não era seu pai ou mesmo uma figura paterna, que ele era apenas o companheiro de sua tia e, portanto, seu tio preferido. Ele ainda disse que mesmo que não fosse seu pai isso não mudaria o fato de que eles são melhores amigos. Joe, que é um amor de criança, disse que estava tudo bem e sorriu”, relata a mulher.

Por outro lado, a mãe de Joe não reagiu bem a situação e começou a brigar com o casal.

“Minha mãe disse a ela para se calar, mas ela continuou atacando a gente com coisas como ‘como vocês podem dizer não para uma criança?’ e ‘ele vê você como um pai, você deveria estar orgulhoso disso’. Eu disse a ela que ela precisava parar de agir como se meu noivo fosse o pai do filho dela”, conta.

Após sua irmã começar a ofendê-los de forma ainda mais intensa, o casal decidiu ir embora, mas logo receberam uma mensagem da mulher pedindo a eles para “saírem da vida de Joe” por um tempo pois ele acabaria ficando confuso com a situação.

Diante do caso, diversos usuários do Reddit ficaram perplexos com o comportamento da mulher. “Eu namorei alguém que tinha uma ‘amiga’ que perdeu o marido e continuava tentando fazer do meu namorado o pai dos filhos dela. Isso terminou com ela se atirando para cima do meu namorado e alegando que os filhos dela o viam como um pai e precisavam dele”.

“Estou me perguntando se ela não está com ciúmes de vocês e se não gostaria de ter Gabriel para ela”, escreveu outro.