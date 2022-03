‘Levei meu marido enfermo para a casa da mãe, assim ela pode cuidar dele’

Uma mulher se viu no limite depois que seu marido fez exigências extremas após adoecer. Segundo ela, os pedidos dele ultrapassavam completamente o limite da razão.

Conforme a publicação feita pelo The Mirror, a mulher explica que a atitude de seu marido ao ficar doente é extremamente diferente do comum, chegando a afirmar que ele se torna uma pessoa completamente insuportável nestas situações.

Em uma publicação feita por ela no Reddit, a mulher conta que o marido tem essas atitudes desde o tempo em que namoravam, mas que depois do casamento a situação piorou.

“Ele ficou doente com febre dias atrás, embora eu o tenha ajudado com a comida, remédios e limpado seu vômito ele ainda me ligou durante meu horário de trabalho exigindo que eu voltasse para casa pra aquecer sopa para ele e ajustar a temperatura do aquecedor do quarto”, conta.

Para ela, a situação ficou ainda pior quando ele, que está desempregado, aumentou a gravidade de seus sintomas para fazê-la sair do trabalho e realizar suas vontades.

Ele exigia que ela deixasse o emprego para cuidar dele

Após as exigências do marido, ela pediu a ele que não a acionasse durante o trabalho caso realmente não fosse uma emergência, mas o homem ignorou seu pedido e voltou a fazer solicitações desnecessárias.

Diante de um novo pedido, ela se recusou a deixar o trabalho para atender suas exigências e logo recebeu um telefonema de sua sogra.

“Ela me ligou e me repreendeu sobre como eu estava sendo uma esposa horrível por não largar o trabalho e ir ver o que meu marido doente precisava, eu expliquei a ela sobre as atitudes dele e ela ainda assim insistiu que eu estava agindo de forma errada”.

Completamente irritada, ela foi para casa e colocou o marido em seu carro, o levando diretamente para a casa da mãe.

Leia também: Pai troca o nome da filha no momento de fazer o registro; descubra o motivo

“Ela nos encontrou na porta completamente confusa e eu disse a ela que o ‘filhinho doente’ precisa de uma mãe, não de uma esposa nesse momento e sugeri que ela cuidasse dele até sua recuperação. Ela começou a gritar comigo dizendo que eu deveria voltar imediatamente, mas fui embora mesmo assim”, relata.

Segundo ela, mais tarde no mesmo dia sua sogra e seu marido enviaram mensagens a acusando de agir de forma agressiva e de colocar o trabalho “acima da luta e da saúde” de seu marido. Discurso que foi repetido por outros membros da família do homem.

para os usuários do Reddit, ela tomou a atitude correta. “Ele se comportou como um bebê, então você o tratou adequadamente e o entregou para a mãe. Se ele não gostar, ele que mude de pensamento”.