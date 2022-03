Influenciador planeja fazer operação de redução de pênis para ser “100% coreano”

As cirurgias plásticas não são novidade, menos ainda para pessoas que utilizam as mídias para promover sua imagem pessoal, sejam celebridades ou influenciadores. Porém, um influenciador britânico foi atingido por uma enxurrada de críticas após ter feito uma declaração polêmica sobre o órgão masculino dos coreanos.

Oli London não é apenas influenciador, ele é uma personalidade que ganhou fama a partir de um reality show. Hoje, ele mora em Los Angeles, na Califórnia e é conhecido por aparecer em programas de TV nos Estados Unidos como Daily Mail TV, TMZ, This Morning, GB News, entre outros. Além disso, participou também de documentários da BBC como ‘Being British East Asian’ e ‘Hooked on the Look’.

Ele também é o artista de K-Pop europeu mais conhecido, tendo alcançado 3 top10 hits no iTunes e 6 top 40s com mais de 11 milhões de visualizações em seus videoclipes. Nas redes sociais, Oli London tem 539 mil seguidores no Instagram, 45 mil seguidores no Twitter e 823 mil seguidores no TikTok.

Oli London revelou recentemente aos seus seguidores que passou por mais de 20 cirurgias plásticas para se parecer com o cantor sul-coreano Park Ji-Min, da banda BTS.

Até aí, tudo bem. O problema é que ele fez uma revelação polêmica com relação aos seus procedimentos cirúrgicos à Newsweek, quando revelou o desejo de se tornar “100% coreano” com uma operação de redução de pênis.

Desde que anunciou seu interesse em submeter-se a esta cirurgia, as redes sociais do influenciador tem estado cheia de comentários acusando-as de apropriação cultural e promovendo estereótipos negativos sobre homens asiáticos. Oli Londres se defendeu alegando que ele só quer “apoiar a comunidade coreana”.

A jornalista coreano-americana Sandra Song disse que as ações de Oli Londres são ofensivas para sua comunidade e que seus comentários sobre o tamanho do pênis reforçam estereótipos racistas que “emasculam” os homens coreanos e os retratam como fracos.

Essa não é a única opinião. O influenciador chinês-vietnamês Phat Ly publicou vários vídeos zombando de Londres em seu TikTok, que tem mais de 1,2 milhões de seguidores, mas disse que o britânico tem o direito de fazer o que quiser com seu corpo, enquanto reconhece que os homens asiáticos foram ridicularizados por tais estereótipos.

Esta não é a primeira vez que Londres se vê envolvido em controvérsia por causa de seus comentários. Várias vezes seus seguidores o acusaram de se identificar como “transracial” como um “um exemplo de racismo, apropriação cultural e transfobia”.