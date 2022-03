Homem é acusado pela morte do filho de quatro anos

Um homem foi acusado pela morte de seu filho, de quatro anos de idade. Ele teria privado a criança de ter acesso a comida e água o levando a um profundo caso de desnutrição e desidratação.

Conforme a publicação feita pelo Meganoticias, Brandon Lee Cervera, de 28 anos foi preso no Texas após as investigações revelarem a realidade por trás da morte de seu filho.

O caso começou a ser investigado devido a denúncia de uma enfermeira do Hospital Infantil de San Antonio, que acionou as autoridades após o estado de saúde da criança se agravar.

Segundo os dados do registro de admissão do hospital, o menino chegou ao local com hematomas espalhados pelo corpo e um caso acentuado de desnutrição. Ele estava sem energia e muito pálido.

Apesar dos esforços da equipe médica, o menino faleceu apenas algum tempo depois de dar entrada na emergência do hospital. As autoridades confirmaram o estado de saúde da criança e deram início ao processo investigativo.

O pai da criança foi formalmente acusado

Com a morte da criança confirmada pela equipe de atendimento médico, as autoridades iniciaram uma investigação ainda mais aprofundada sobre o caso.

Em seis meses foi possível descobrir que o menino era submetido a situações abusivas por seu pai as quais o levaram a morrer de fome.

Segundo as autoridades, o homem registrava os abusos em vídeos perturbadores que mostravam o menino implorando por água e comida enquanto ele, e outro adulto, se recusam a ajudá-lo.

Nos registros também foram localizadas filmagens em que o homem obriga a criança a beber desinfetante e a pegar migalhas de comida do chão com a boca.

Conforme informações dos investigadores responsáveis pelo caso, os agressores mantinham a comida trancada em casa para que a criança não tivesse acesso aos alimentos.

Até o momento, somente o pai do menino está preso enquanto as autoridades investigam o grau de envolvimento da segunda pessoa presente no vídeo.