Ela fez uma descoberta incrível atrás de uma porta escondida em sua casa

Uma mulher ficou completamente chocada ao descobrir uma porta escondida em sua casa, mas as surpresas não pararam por aí: atrás da porta ela encontrou uma caixa repleta de cartas de amor deixadas pelo antigo dono da propriedade.

Conforme a publicação feita pelo The Mirror, Anna Prillaman se surpreendeu ao encontrar uma porta escondida em sua casa enquanto limpava o sótão.

Ela não tinha ideia de que existia um espaço naquele local, mas decidiu abrir a porta para descobrir o que havia em seu interior.

Anna só não esperava se surpreender ainda mais com o que achou: centenas de cartas de amor escritas para uma mulher chamada Betty Sue.

Graças as facilidades da internet, ela não teve muitas dificuldades em encontrar o autor das cartas e descobrir a história por trás delas.

Ela encontrou centenas de cartas de amor

Utilizando a internet, Anna realizou uma busca por Betty Sue e Vance, autor das cartas encontradas em seu sótão. Em pouco tempo ela recebeu o contato de um jovem chamado Dalton Long. Ele não só conheceu o casal das cartas como também era neto deles.

Em declaração à mídia local, Anna, que mora na Virgínia, EUA, afirmou: “Não existem abreviações, emojis ou siglas. São frases completas, Frases gramaticalmente corretas. É engraçado ver como isso funciona”.

Segundo ela, a porta que protegia as cartas não estava trancada com chave, mas possuía uma tranca que foi facilmente aberta. Assim que encontrou as cartas ela decidiu ler.

Em uma delas ela encontrou a seguinte mensagem: “Oi, querida. Como está meu bebê? Quando não estamos juntos sei as palavras certas para contar tudo a você. Mas quando estamos juntos, tudo o que consigo pensar é que amo você. Vance”.

Após compartilhar sua descoberta com Dalton, ela soube que o casal permaneceu junto por 50 anos. “Para mim, eles eram B e Pop, mas para o resto do mundo eram Betty McGhee Long e Vance Herschel Long”, afirma Dalton.