Cobra píton estaria perseguindo alunos em universidade; encontraram na cama de uma estudante

Estudantes que se hospedam nos dormitórios da universidade Novena, em Ogume, na Nigéria, se tornaram notícia após relatarem que são perseguidos por nada menos que uma cobra píton.

De acordo com o portal de notícias Punch, a cobra foi encontrada por volta das 5h30 na cama de uma das alunas no dormitório feminino.

“Vimos uma cobra grande que dormia conosco na mesma cama em um dos dormitórios femininos. A cobra rastejou para dentro do albergue e foi até a cama. Uma das alunas que dormia no quarto gritou, o que chamou a atenção de outras alunas. Enquanto falo, eles desocuparam o local”, disse a fonte.

Pitón de Birmana

O responsável pelas relações públicas da instituição, Emmanuel Odishika, confirmou o incidente, disse que a cobra é um animal sagrado que não ataca ninguém.

“A universidade tem mais de 16 anos, foi fundada em 2005, e desde então a cobra nunca fez mal a ninguém. A cobra não é prejudicial. Costumamos orientar os alunos sempre que admitimos novos alunos; os alunos mais velhos não entram em pânico porque estão cientes disso. Não podemos restringir o movimento da cobra.”, declarou em um comunicado, esclarecendo que isso não tem relação com o cuidado ou limpeza da universidade, pois as gramas estão cortadas.

A píton é um símbolo reverenciado de adoração na Nigéria

Como conta o portal Pulse, em muitas religiões da África as pítons são sagradas e reverenciadas. Nesses lugares, matar este animal é proibido e a cobra morta pode receber ritos funerários semelhantes aos humanos.

Em Benim, existe o “Temple des Pythons”, onde dezenas de cobras são alojadas e adoradas dentro do templo. No local, as cobras são soltas uma vez por semana para caçar galinhas e ratos. Eles ocasionalmente chegam às casas próximas, onde são tratadas como convidados comuns antes de serem devolvidos ao templo, segundo o Atlas Obscura.

Como as pítons não são venenosas, os visitantes podem segurá-las e pagam uma taxa extra para tirar fotos.