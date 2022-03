Vídeo que mostra cachorro sem ‘paciência’ e que não leva desaforo pra casa se torna viral nas redes; assista

Um pequeno vídeo que mostra um cachorro sem ‘paciência’ e que não leva desaforo pra casa seu tornou viral recentemente.

A gravação foi compartilhada no Instagram pela página humor @srobvioofc, que já conta com mais de 150 mil seguidores.

No registro, é possível ver uma criança deitada ao lado de dois animais em uma praia. A pequena acaba cutucando o animal que reage de maneira inesperada.

Rapidamente, ele se levanta e começa a jogar areia na menina, de forma coordenada, como uma forma de revidar o momento.

O vídeo rapidamente se tornou viral nas redes sociais e gerou inúmeras reações dos usuários impressionados.

Ainda de acordo com as informações, o registro já conta com quase 2 milhões de reproduções. Confira vídeo:

Cachorro caramelo se diverte ao lado de capivara

Em outro registro engraçado, um vídeo flagrou o momento engraçado em que um cachorro caramelo se diverte ao lado de capivara. A gravação foi compartilhada recentemente pela página @Fishvideobrasill.

No registro inusitado, é possível ver o caramelo próximo de algumas capivaras, em uma lagoa tranquila.

Com isso, os dois começam a fazer uma corrida inusitada, que acabou sendo registrada por um morador. Confira vídeo: