Vídeo mostra pescador dando de cara com duas sucuris no mesmo lugar; conseguiu filmar de perto

O canal ALMA DE PESCADOR, que documenta pescarias pelo Brasil e mostra tudo no YouTube, compartilhou recentemente um momento único com seus seguidores.

Em um dos seus últimos vídeos, é possível ver um pescador dando de cara com duas sucuris na barreira de um barranco do Pantanal Sul Mato-grossense.

As cobras são da espécie sucuri-amarela (Eunectes notaeus), menores que as maiores cobras do Brasil, as sucuris-verdes, mas também entram para a lista entre as maiores do mundo. Elas podem chegar a medir 2,4 a 4,6 metros de comprimento.

“Já pensou, pessoal, duas sucuris no mesmo lugar? (...) Essa é a pescaria no Pantanal!”, disse o pescador Bruno Girotto De Castro, enquanto filmava os animais.

Os animais foram filmados de perto e parecem perceber a presença humana, mas logo os pescadores saíram do local responsavelmente. É importante recordar que manipular ou importunar animais silvestres é crime sujeito a multa pela polícia ambiental.

É possível ver as duas cobras a partir dos 4:15 minutos de vídeo:

Originária de América do Sul do Sul, a sucuri-amarela não é peçonhenta e mata suas presas por constrição, apertando-o até interromper o fluxo de sangue e, em consequência, o fornecimento de oxigênio aos órgãos.

As fêmeas normalmente são maiores do que os machos e as recém-nascidas já medem cerca de 60 cm. No ano passado, Jay Brewer, especialista que cria cobras e outros animais no The Reptile Zoo, mostrou uma sucuri com seus diversos filhotes.

As imagens mostram como ela defende os animais com botes, que acabam ferindo o cuidador que termina com os braços sangrando.

“Coletando bebês sucuris. (...) O único problema é que eu tenho que tirá-los para que possamos cuidar de cada bebê individualmente e ter certeza de que estão todos felizes e comendo, mas a mamãe com certeza não ficou muito feliz com isso”, explicou.

Um dado curioso é que quanto maior for a sucuri, mais filhotes ela terá, podendo gerar entre 14 e 82 filhotes.