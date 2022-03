VÍDEO: Família encontra homem pelado dormindo na pia da cozinha no domingo de carnaval

Em uma situação inusitada, uma família encontrou um homem pelado dormindo na pia da cozinha no domingo de carnaval.

O caso aconteceu na cidade de Porto Belo, em Santa Catarina, de acordo com informações do site G1.

Após o ocorrido, o dono do imóvel estava com visitas no fim de semana e chamou a Polícia Militar de SC. O estranho foi preso por violação de domicílio.

Como detalhado, a irmã do morador esqueceu de trancar a residência antes de dormir, o que provavelmente facilitou a invasão.

O proprietário revelou que ouviu o barulho de um copo quebrando na madrugada, mas achou que fosse algum familiar e continuou dormindo.

No entanto, um pouco depois, um amigo apareceu e encontrou o homem totalmente pelado na pia da cozinha.

Assustada a família ligou para a Polícia Militar de SC. Após a chegada dos militares, o estranho foi preso por violação.

Ele estava totalmente desorientado, sugerindo consumo de álcool e/ou drogas.

Crédito (Reprodução/Anderson Vieira)

Rapidamente, a história acabou repercutindo e gerando inúmeras reações dos usuários nas redes sociais.

Ainda de acordo com as informações, o momento foi captado em vídeo. Confira registro divulgado no Instagram: