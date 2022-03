Ucrânia lança este site para que Rússia possa encontrar seus soldados mortos

Devido aos atuais conflitos conhecidos mundialmente, a Ucrânia anunciou o lançamento de um novo site com um objetivo específico: através da plataforma, a Rússia poderá identificar seus soldados mortos.

Segundo explica o portal FayerWayer, trata-se do site200rf.com, no qual o nome faz referência ao código utilizado quando um soldado morre em um combate. Dentre as informações disponíveis no endereço estão: fotos de passaportes, itens pessoais e documentos.

Viktor Andrusiv, que é conselheiro do Ministério do Interior da Ucrânia, comentou brevemente sobre a iniciativa: “Sei que muitos russos estão preocupados sobre como e onde estão seus filhos, filhos, maridos e o que acontece com eles”.

“Este site foi criado por representantes do Ministério da Administração Interna da Ucrânia. Nele você encontrará informações sobre soldados russos capturados e mortos na Ucrânia desde o início da ocupação. Aqui publicaremos rapidamente fotos e vídeos que recebemos do campo de batalha”

Novo site da Ucrânia bloqueado na Rússia

Como pode ser visto no próprio site, o endereço está “bloqueado na Federação Russa com base na decisão do Gabinete do Procurador-Geral da Federação Russa”.

Segundo informações disponíveis até o momento, o exército ucraniano já matou mais de 4.300 soldados russos e mantém cerca de 200 prisioneiros.

O Kyiv Independent, meio de comunicação da capital ucraniana, fez um balanço ontem (28) e indicou que o número de soldados russos falecidos ultrapassa 5.300, além de 29 aviões abatidos, 29 helicópteros, 191 tanques, três drones, entre outros.

Russia's losses as of Feb. 28, according to Ukraine's Defense Ministry. pic.twitter.com/4rljqtXikf — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) February 28, 2022

