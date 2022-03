Tiroteio em igreja na Califórnia: filhos do atirador estão entre as vítimas

Na tarde da última segunda feira, 28 de fevereiro, um pai entrou em uma igreja na cidade de Sacramento, Califórnia, e atirou em seus três filhos e em um outro adulto antes de tirar a própria vida.

Segundo Rod Grassman, sargento do Gabinete do Xerife do Condado de Sacramento, o atirador e as quatro vítimas se conheciam. “Não foi um tiroteio aleatório”, afirma.

Dados divulgados pelas autoridades policiais da região informam que o homem atirou, e matou, seus três filhos, com idades entre 9 e 13 anos, e um outro adulto que os acompanhava antes de tirar a própria vida.

Conforme uma publicação feita pelo The Mirror, a polícia acredita que o crime tenha sido motivado por vingança, uma vez que a mãe das crianças teria solicitado uma ordem de restrição contra o atirador.

Entenda o caso

As equipes de emergência foram acionadas depois que uma ligação, realizada do andar superior da igreja, relatou a presença de um atirador no local. O trabalhador, responsável por acionar as autoridades, relatou ter ouvido múltiplos disparos por volta das 17 horas (horário local).

Segundo informações, outras pessoas estavam presentes no momento em que o homem efetuou os disparos, mas não fica claro se ocorria alguma celebração no local ou se era uma reunião rotineira entre os membros da comunidade.

A polícia trabalha com a hipótese de que o crime tenha acontecido durante uma visita monitorada e que a quarta vítima seja o acompanhante designado para monitorar as interações entre o pai e os filhos no decorrer do encontro.

Um comunicado, divulgado pelo Gabinete do Governador da Califórnia, Gavin Newsom, ressaltou o choque da comunidade diante do crime bárbaro.

“Estamos monitorando ativamente o tiroteio em uma igreja em Sacramento e trabalhando em colaboração com as autoridades locais. Nossos pensamentos estão com a comunidade, os paroquianos e todos os afetados por este evento horrível”.