Saiba quais são as armas mais letais utilizadas pelo exército russo

Com a invasão do exército russo na Ucrânia e a intensificação dos confrontos, surgiram relatos de que a Rússia colocou em uso algumas de suas armas mais mortais, gerando alegações de supostos crimes de guerra praticados contra o povo ucraniano.

Conforme informações disponibilizadas pelo The Mirror, armas como a bomba de vácuo e a bomba de fragmentação podem ter sido utilizadas pelos russos nos últimos ataques.

As forças armadas da Rússia são conhecidas pelo seu avançado conhecimento sobre materiais bélicos, tornando-se portadora de algumas das mais letais armas de guerra.

Após Putin anunciar o início da invasão, grande parte das autoridades não acreditou que o exército russo fosse utilizar suas armas mais poderosas, mas uma declaração recente de Vladimir Putin colocou o mundo em alerta para o possível uso de armamentos extremamente letais.

Bomba de vácuo

Uma das armas mais letais, e preocupantes, do exército russo é a bomba de vácuo. Este tipo de artefato suga oxigênio para criar uma explosão de alta temperatura. A enorme explosão causada por este tipo de artefatos gera uma onda de choque que pode ser capaz de vaporizar corpos humanos.

Segundo Oksana Markarova, embaixadora ucraniana nos Estados Unidos, este tipo de bomba já foi utilizada pelos russos durante a invasão em andamento.

“Eles utilizaram a bomba de vácuo hoje. Essa arma é proibida pela Convenção de Genebra.” — Oksana Markarova, embaixadora ucraniana nos EUA.

Apesar da declaração de Oksana, a utilização deste tipo de armamento ainda não foi confirmada bem como a localização onde a bomba teria sido disparada.

Em um estudo sobre este tipo de bomba, realizado pela CIA, é possível ter uma noção sobre o impacto causado por sua explosão: “Aqueles que estão à margem da explosão provavelmente sofrerão ferimentos internos severos e, portanto, invisíveis”. Os ferimentos variam desde lesões nos tímpanos ao rompimento de órgãos internos.

Porém, ao contrário da afirmação de Oksana, o uso deste armamento é legalizado. A informação foi confirmada pelo Dr. Marcus Hellyer, analista do Australian Strategic Policy Institute. “Estas bombas não são ilegais, embora seus efeitos possam ser horríveis”.

Bombas de fragmentação

Bombas de fragmentação são artefatos que espalham munições menores em um raio de explosão mais amplo.

Informações da Anistia Internacional afirma que uma bomba deste tipo foi utilizada em um ataque a uma pré-escola de Okhtyrka, região nordeste da Ucrânia.

“Um foguete Uragan de 220 mm lançou munições de fragmentação no berçário e jardim de infância Sonechko, localizado na cidade de Okhtyrka, em Sumy Oblast”, informaram as autoridades.

A explosão teria vitimado três pessoas, incluindo uma criança. Para os membros da anistia internacional, representados por Agnès Callamard, o uso deste tipo de artefato é injustificado.

“Não há justificativa possível para lançar munições de fragmentação em áreas povoadas, muito menos perto de uma escola”. — Agnès Callamard

Bombas nucleares

Apesar do presidente russo, Vladimir Putin, citar o amplo arsenal de armas nucleares do exército russo, até o presente momento não existem evidências que comprovem a intenção de utilizar estas armas no confronto em andamento.

No entanto, uma fala de Putin ao anunciar a invasão fez com que especialistas temesse o uso de bombas nucleares.

“As pessoas devem saber que a resposta da Rússia será imediata e levará a consequências nunca vistas na história”. — Vladimir Putin

Para Fiona Hill, ex-assessora presidencial e responsável por escrever uma biografia do presidente russo, esta fala é um alerta máximo: “O que ele disse explicitamente nos últimos dias é que, se alguém interferir na Ucrânia, receberá uma resposta que ‘nunca teve em sua história’. Ele colocou as forças nucleares da Rússia em alerta máximo”.

