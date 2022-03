Mistério da adaga de Tutancâmon está prestes a ser revelado

Uma adaga localizada junto com a múmia do faraó Tutancâmon vêm intrigando os especialistas desde sua descoberta, realizada durante uma expedição arqueológica em 1925. O objeto, feito de ferro, é datado de uma época onde não existem outros registros da utilização do material pelos egípcios.

Conforme a publicação feita pelo The Mirror, cientistas acreditam que o metal utilizado para fabricação da adaga pode ter vindo do espaço.

O jovem faraó Tutancâmon foi enterrado com um par de lâminas que intrigaram os cientistas desde o momento de sua descoberta pelo arqueólogo Howard Carter, em 1925.

Adaga misteriosa foi encontrada junto a Múmia de Tutancâmon (Reprodução)

O objeto, sem indícios de ferrugem e feito de ferro, foi considerado inusitado uma vez que os egípcios começaram a trabalhar com ferro somente 500 anos depois da morte de Tutancâmon.

No entanto, estudos realizados por cientistas mostram que o mistério pode estar prestes a ser resolvido uma vez que os primeiros resultados indicam que o material da adaga pode ter vindo de um meteorito.

Material da adaga pode ter vindo do espaço

Conforme uma publicação feita pelos pesquisadores do Instituto de Tecnologia de Chiba aponta que o material utilizado na adaga pode ter sido retirado de um meteorito.

A principal autora do estudo, Daniela Comelli, relata: “O ferro do meteoro pode ser claramente identificado pela presença de uma alta porcentagem de níquel”.

Além disso, altos níveis de cobalto localizados em uma análise aprofundada também “sugerem uma origem extraterrestre”.

Diante destas descobertas, os pesquisadores buscaram pelos registros de meteoritos que atingiram a Terra na época em que a adaga teria sido forjada, e localizaram um que teria atingido a superfície terrestre próximo da região de Alexandria.

O exemplar também continha níveis de níquel e cobalto extremamente semelhantes aos localizados na lâmina da adaga.

Segundo o estudo, os egípcios “estavam cientes de que esses raros pedaços de ferro caíram do céu já no século 13 a.C.”.

Além do mistério envolvendo a lâmina, a empunhadura da adaga também foi feita com um material raro para a época, o gesso de cal, que também foi amplamente utilizado pelos egípcios anos mais tarde.

Apesar das descobertas, ainda não se sabe se a adaga foi forjada para Tutancâmon ou se ele a herdou de seus pais, mas sabe-se que o objeto apresenta um “domínio significativo do trabalho com ferro” durante o período do reinado de Tutancâmon.