Influenciadora é acusada de matar dois homens em acidente de trânsito

A justiça vem para todos, não importa se você é um cidadão comum ou tem sua vida compartilhada através das redes sociais, onde tem milhares de seguidores. E ninguém sabe disso melhor do que uma influenciadora britânica que foi presa junto com sua mãe por assassinato.

Mahek Bukhari, 22, (conhecida nas redes sociais como May B Vlogs) e sua mãe, Ansreen Bukhari, 45, e outra mulher não identificada foram presas por terem se envolvido em um acidente de trânsito fatal. Elas bateram o carro com o veículo de dois jovens, os primos Saqib Hussain e Mohammed Hashim Ijazuddin, no dia 11 de fevereiro.

Os dois jovens morreram na hora. Segundo informações da polícia, o veículo da influenciadora e de sua mãe estava acima do limite de velocidade quando os três carros colidiram em uma estrada de Leicestershire, na Inglaterra.

A influência de moda e estilo de vida tem mais de 132 mil no TikTok e mais 44 mil no Instagram. Desde o dia 7 de fevereiro, ela não fez nenhuma atualização em suas redes sociais, o que alertou seus seguidores. O vídeo abaixo foi a última postagem de Mahek Bukhari.

Conhecida por seu conteúdo relacionado à moda e vídeos em eventos, a influenciadora carregou um vídeo no dia 3 de janeiro, no qual ela finge dizer a alguém que tinha “matado uma pessoa”.

As autoridades ainda estão investigando o incidente e dois outros suspeitos, que também estavam presentes no dia do acidente, também foram presos.

Ultimamente, vários sites tem circulado um vídeo antigo de Mahek no YouTube, onde um de seus seguidores lhe pergunta se ela tem relações ruins com alguma pessoa. “Não, eu me meto na minha própria vida. No ano passado, havia pessoas que queriam brigar comigo e eu tive que cortá-los, entre eles muitos tiktokers”, disse ela.

Uma primeira audiência já foi realizada e o juiz Timothy Spencer, da corte de Leicester, advertiu as três mulheres sobre a gravidade das alegações contra elas. “Vocês enfrentam a acusação mais grave conhecida pelo direito penal”, disse ele. “Vocês estão a par disso?”. Todas as mulheres responderam que sim.

Espera-se que as mulheres sejam ouvidas novamente em 18 de março e sejam levadas a julgamento final em 26 de setembro.