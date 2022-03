Homem é encontrado em decomposição em sua casa e esposa diz que ‘não tinha percebido’

Um homem de 65 anos, cuja identidade não foi revelada, foi encontrado sem vida em sua casa, na cidade de La Plata, na Argentina, dias após ter falecido. A esposa afirma não ter notado tal situação. Vamos entender melhor?

Segundo informações compartilhadas pelo portal Publimetro Chile, o idoso vivia com a mulher, de 83 anos, que tem uma doença neurodegenerativa e por isso supostamente não havia notado o que se passava.

Como a situação foi esclarecida?

As irmãs do homem resolveram visitá-lo e quando chegaram à residência, a esposa disse que “havia dias que ele não saia do quarto”, então, ao se aproximarem, elas sentiram o forte odor de decomposição.

Diante da situação, o serviço de emergências foi acionado e confirmou a morte do idoso. Embora o corpo não tenha sinais de violência, aguarde-se o resultado oficial com a causa da morte que será determinada pela autópsia.

Por fim, a principal hipótese trabalhada nesse momento pelos oficiais é de que devido à doença da mulher de 83 anos, ela não conseguiu identificar a situação e comunicar à polícia o que havia ocorrido.

Não há atualizações sobre o caso até o momento.

Confira mais uma história da vida real

Uma adolescente de 14 anos, cuja identidade foi preservada, denunciou um padre de 45 anos, de Tolima, na Colômbia, após encontrar fotos (com conteúdo sexual) dela e da irmã, de 7 anos, em um computador, o que seria uma prova da acusação de abuso sexual do líder religioso praticado contra as menores.

Padre é acusado de abusar de irmãs de 7 e 14 ano Foto ilustrativa - Unsplash

A jovem teria encontrado as imagens em um computador pertencente ao padre do município e com isso avisou a mãe. Devido ao conteúdo encontrado, o homem de 45 anos foi acusado de crimes sexuais contra as duas irmãs, de 7 e 14 anos.

Segundo informações compartilhadas, o Ministério Público afirma que os abusos vinham acontecendo desde 2019 e ressalta que as provas comprovariam tal acusação.

O padre se encontra agora em prisão preventiva em um centro de detenção enquanto o processo contra ele está em andamento. O líder religioso aguarda agora o julgamento.