Homem é condenado após abusar da filha de namorada enquanto mulher ía dar à luz

Um homem de 36 anos, cuja identidade não foi revelada, foi condenado recentemente a 3 anos de prisão, no Chile, após ser acusado de abusar da filha de sua ex-companheira, enquanto a mulher ía dar à luz.

De acordo com detalhes compartilhados pelo portal Publimetro Chile, o caso teria acontecido em 2014, porém somente agora o sujeito foi de fato condenado.

Adolfo Alarcón, que é inspetor da Policia de Investigaciones (PDI) — equivalente à Polícia Federal do Brasil — reforçou a tese inicial de que o homem de 36 anos teria aproveitado o momento que a mãe da criança teria ido dar à luz para então abusar da menor, cuja identidade foi preservada.

“A menina relatou esses eventos à assistente social de sua escola, que imediatamente fez a denúncia. [...] O acusado, em circunstâncias em que a mãe da vítima foi internada para dar à luz uma filha, foi deixado aos cuidados da garota. Aproveitando-se desta situação e em circunstâncias em que ficou sozinho com ela, abusou da criança” — Explicou Alarcón.

Por fim, depois de acompanhar o relato de testemunhas, entrevistas, registros e as respectivas provas, foi possível “confirmar fidedignamente os fatos relatados” e agora o homem enfrenta a pena de 3 anos e 1 dia em prisão menor no seu grau máximo.

Outra história da vida real

Homem é encontrado em decomposição em sua casa e esposa diz que ‘não tinha percebido’ Foto ilustrativa - Unsplash

Um homem de 65 anos foi encontrado sem vida em sua casa, na cidade de La Plata, na Argentina, dias após ter falecido. A esposa afirma não ter notado tal situação. Vamos entender melhor?

Segundo informações compartilhadas, o idoso vivia com a mulher, de 83 anos, que tem uma doença neurodegenerativa e por isso supostamente não havia notado o que se passava.

Como a situação foi esclarecida?

As irmãs do homem resolveram visitá-lo e quando chegaram à residência, a esposa disse que “havia dias que ele não saia do quarto”, então, ao se aproximarem, elas sentiram o forte odor de decomposição.

