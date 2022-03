Cervejaria ucraniana substitui a produção de cervejas por coquetéis molotov

Localizada em um polo industrial de Lviv, região oeste da Ucrânia, a cervejaria Pravda foi fundada no ano de 2014 e se tornou famosa após nomear uma de suas cervejas com um xingamento ao presidente russo, Vladimir Putin.

Após o início da invasão russa e o pedido das autoridades ucranianas, a cervejaria parou a produção de suas cervejas para ajudar na montagem de coquetéis molotov que poderão ser utilizados como forma de defesa contra o exército russo, conforme informações divulgadas pela Folha.

Funcionários montam coquetéis molotov para auxiliar na defesa (Reprodução / Twitter @gabe_fc1)

Um dos jovens trabalhadores do local explicou parte do processo de montagem do explosivo enquanto, acompanhado de seus companheiros de trabalho, montava diversas unidades do item: “Devemos esperar que o pano fique bem empapado. Quando chega ao ponto, está pronto”.

Após serem finalizados, os explosivos são armazenados em cima de tábuas que os protegem contra o mau tempo e seguem guardados até que seu uso seja necessário.

A cervejaria trocou o foco de sua produção

No último sábado, dia 26 de fevereiro, os trabalhadores da fábrica deram início a produção de coquetéis molotov a medida que as tropas russas avançam dentro do território ucraniano.

A substituição teve início após um pedido do presidente ucraniano para que os cidadãos resistam aos invasores e que, se necessário, os ataquem com coquetéis molotov.

Para os funcionários, a fabricação estes itens é algo extremamente necessário e levado a sério. “Devemos fazer todo o possível para ajudar a ganhar essa guerra”, afirma um dos trabalhadores.

Leia também: Moradores de Kiev são orientados sobre a preparação e o uso de coquetéis molotov

Postos de controle localizados na entrada de Lviv estão equipados com armamentos e contam com a atuação de policiais, militares e voluntários para controlar a passagem de veículos.

Além de auxiliar na produção dos explosivos caseiros, a cervejaria anunciou abertura de suas lojas para serem utilizadas como abrigo subterrâneo caso a cidade seja alvo de ataques aéreos.