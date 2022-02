Vídeo: Jornalista gera polêmica ao dizer que ‘refugiados da Ucrânia não como os da Síria; são brancos e cristãos’; assista

Kelly Cobiella, uma jornalista correspondente da NBC gerou revolta em milhares de internautas e foi duramente criticada por seu discurso em relação aos refugiados ucranianos. Ela foi acusada de racismo.

De acordo com detalhes compartilhados pelo portal Publimetro, a jornalista teria tentando exemplificar sobre o porquê a Polônia resolveu abrir suas fronteiras para o país vizinho.

“Só para ser franco: estes não são refugiados da Síria. Eles são refugiados da vizinha Ucrânia. E isso, francamente, faz parte. Estes são cristãos, eles são brancos. Eles são muito parecidos com as pessoas que vivem na Polônia”

E, como citado anteriormente, o discurso da jornalista recebeu diversos comentários, dentre eles:

“A [termo ofensivo] da NBC dizendo coisas muito racistas”

La señora fachona de la NBC diciendo cosas de racistona: "Estos no son refugiados de Siria, son de Ucrania. Son cristianos. Son blancos. Se parecen mucho a nosotros". pic.twitter.com/iP7a3sZlEZ — Paloma del Palacio🔻♥️💛💜 (@palomapalacio) February 28, 2022

“O racismo está na superfície da pele branca dos ocidentais”

El racismo está a flor de piel blanquita de los occidentales



Periodista de la NBC: "Estos no son refugiados de Siria, son de Ucrania. Son cristianos. Son blancos. Se parecen mucho a nosotros".



Se une a una secuela de dizque periodistas. Claro blancos. pic.twitter.com/UjbmuKXRbu — aapayés (@aapayes) February 28, 2022

Ucrânia denuncia ataque malicioso em sites oficiais durante conflito com a Rússia

Ucrânia denuncia ataque hacker em sites oficiais durante conflito com a Rússia Foto ilustrativa - Unsplash

O conflito entre Ucrânia e Rússia eleva cada vez mais seu grau de complexidade, com impactos que já foram evidenciados recentemente e que ganharam as redes ao redor do mundo, gerando ainda mais dúvidas sobre quais os próximos passos que serão adotados.

Segundo detalhes revelados, além da ocupação pelas tropas russas em territórios ucranianos, o que fez com que o governo do presidente Volodymyr Zelensk declararasse Lei Marcial, e consequentemente tenha resultado em conflitos armados e com bombas, o fato se amplia agora a ataques cibernéticos por hackers.

Quer saber mais? Leia o restante da notícia clicando aqui.