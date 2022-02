Vídeo e fotos mostram momentos raros de anaconda caçando na natureza

Não é novidade que Bonito, no Mato Grosso do Sul, e as cidades que compõem o Pantanal Matogrossense, surpreendem pela fauna e flora. Os destinos são procurados por quem gosta de ecoturismo e muitos fotógrafos que registram imagens impressionantes da natureza.

Esta semana, Daniel de Granville, fotógrafo e biólogo com pós em jornalismo científico, que convive há 14 anos com as sucuris e acumula cliques que fazem sucesso, compartilhou mais um registro raro da maior cobra do Brasil, conhecida como anaconda ou sucuri.

“Sucuri-verde predando uma marreca-cabocla: organizando as imagens para uma publicação, encontrei esta foto que fiz há vários anos na mata preservada”, escreveu no Instagram.

E ela não foi a única sucuri caçando a fazer sucesso nas redes

Outro flagrante da natureza ganhou as redes sociais recentemente. Dessa vez, uma sucuri-amarela foi gravada no hotel-fazenda Baía das Pedras, na região de Nhecolândia, enquanto matava uma arara-canindé.

A cena foi registrada em uma área que serve de “dormitório” para várias araras, que passam a noite juntas nas palmeiras do local.

“A sucuri-amarela é um predador que se alimenta de aves, ovos, répteis e mamíferos, no entanto eventos como esse são extremamente raros. Apesar de impressionante, esse encontro faz parte do ciclo natural da vida selvagem”, explicou o Instituto Arara Azul no Instagram.

Os registros lembram outra foto que fez sucesso no ano passado e também foi considerada rara. Trata-se da cena clicada por Benjamin James, um fotógrafo e cinegrafista australiano que narrou sua experiência única também no Mato Grosso do Sul.

“Pantanal Selvagem. Hoje assistimos a uma batalha entre uma sucuri amarela e um jacaré. Este confronto durou bem mais de uma hora. O jacaré era bastante grande o que se revelou vantajoso”, escreveu em seu Instagram.

Ele explicou o embate começou com a sucuri na boca do jacaré, mas ela resistiu e após 45 minutos o animal acabou mergulhando para tentar afogar a cobra. Para se livrar do afogamento, a sucuri liberou a sua constrição e escapou.

As sucuris não são venenosas, mas podem matar e engolir presas muito maiores que elas. Para matar o animal, elas o apertam até interromper o fluxo de sangue e, em consequência, o fornecimento de oxigênio aos órgãos.

