Pai troca o nome da filha no momento de fazer o registro; descubra o motivo

Um pai decidiu tomar uma medida drástica para evitar que sua filha tivesse um nome “único e estranho”. Sem que a esposa soubesse ele registrou a criança com um nome comum e tradicional, contrariando a vontade dela.

Conforme a publicação feita pelo The Mirror, o homem buscou apoio no Reddit após compartilhar sua história com outros usuários da rede social.

Em seu relato, ele explica que precisou fazer a difícil escolha sem contar para sua esposa que iria trocar o nome escolhido por ela. Mas após meses de brigas e debates sobre o nome da filha, ele decidiu que faria o que fosse nescessário.

“Sou um homem tradicional, gosto de nomes tradicionais com uma história rica e um significado profundo. Minha esposa, por outro lado, queria algo único e que literalmente ninguém mais na terra fosse pensar”, explica a o homem.

Segundo ele, algumas sugestões da mulher incluíam nomes como: Hoohee, Joejie, Yabba e Buza. “Qualquer um pode ver que são nomes ridículos! Minha filha provavelmente nunca conseguiria ser levada a sério com um nome assim”.

“A propósito, estes nomes não têm relação com nossa cultura e nem nada”, explica ele que sugeriu nomes como: Amelia, Ella e Sophia.

Ela queria um nome único

Depois de várias discussões sem chegar a um comum acordo, a mulher insistiu em chamar a filha de “Buza”, fazendo com que ele tivesse que tomar a difícil decisão de trocar o nome da criança sem ela saber.

“Vi que ela estava decidida a usar esse nome e que não conseguiria convencê-la do contrário. Na manhã seguinte ao nascimento da nossa filha eu fui registrá-la sozinho porque fiquei preocupado com a possibilidade dela fazer o mesmo”.

“Escolhi um nome bonito para ela e que não fosse algo antiquado e achei que ela ficaria bem com a decisão. Ao chegar em casa ela ficou furiosa comigo e me chamou de diversos nomes, mas acho que chamar a nossa filha de Buza é que seria algo inaceitável!”, desabafa o homem.

Aparentemente, os usuários do Reddit concordaram com sua opinião. “Sua esposa estava decidia e não estava aberta ao diálogo sobre um nome que é completamente estranho se considerarmos que não tem significado cultural”.

“É seu dever proteger seu filho, esse foi só um pequeno passo nessa tarefa”, finalizou outro usuário.