“Não trabalho 24/7”: Funcionário se revolta e responde cliente que não parava de lhe enviar mensagens

Você já passou por uma situação na qual trabalhava com clientes e teve que dar uma resposta mais dura porque esta pessoa não parava de te escrever? Se resposta for não ou tenha ficado curioso, um caso de um funcionário mexicano identificado como Ivan Nava viralizou no Twitter e traz um exemplo claro disso.

Em sua publicação, o usuário da rede social escreveu: “Com certeza isso vai me dar um problema amanhã no escritório, mas é bom, é bom e muito bom”, disse.

Ao analisar a imagem, pode-se perceber que o homem tem um chat com várias chamadas perdidas e mensagens [em espanhol] pedindo para que ele responda. Em um dos trechos, o suposto cliente diz: “Estou vendo que você está online. Me responda!”, disse.

Diante da reiterada insistência, Ivan acaba respondendo o cliente e diz o seguinte [tradução adaptada]:

“Não, permita-me dizer, Francisco, eu não trabalho 24/7 e te peço por favor que meça suas palavras, já tivemos problemas em um momento anterior pelo modo como você tratou meu pessoal. A partir de amanhã entrego sua conta para outro diretor e pare de me encher, não me interessa trabalhar com um [termo ofensivo], mandão, soberbo e arrogante como você. Que tenha uma boa noite”

O cliente chegou a enviar uma mensagem, mas acabou bloqueado pelo funcionário.

Seguramente esto me va a meter en un broncon mañana en la oficina, pero de que se siente bien, se siente bien, y muy bien 😆. pic.twitter.com/lRf1zHjH0A — 🔥 Ivan Nava 🔥 (@IvanNavaMx) February 22, 2022

Sobre a situação conflituosa, Nava disse: “Ninguém merece isso. Todos, independentemente da hierarquia, merecem tratamento justo, respeitoso e digno em nosso local de trabalho e em qualquer área de nossas vidas. DIGNIDADE NÃO É NEGOCIÁVEL”. Ele ainda aproveitou a oportunidade para tranquilizar os internautas e reforçar que conversou com um dos sócios mais importantes da empresa e que recebeu seu total apoio.

Mas e então, o que você achou da atitude do funcionário?