Mulher encontra uma grande quantia de dinheiro escondida em item de brechó

Uma mulher está sem saber o que fazer depois de encontrar uma pequena fortuna escondida dentro de um item comprado por ela em um brechó. Ela rapidamente viralizou na internet após compartilhar sua história em um fórum online.

Conforme a publicação feita pelo The Mirror, a mulher procurou ajuda no Mumsnet para saber qual seria a atitude correta em relação ao dinheiro.

Em seu relato ela explica que foi visitar sua irmã e juntas decidiram ir em um brechó. No local, ela encontrou um lindo cobertor de segunda mão e decidiu levá-lo para casa.

Ao retornar, ela optou por lavar o cobertor antes de colocá-lo em uso, mas se surpreendeu ao verificar as instruções de lavagem do item.

“Eu estava verificando as instruções de lavagem nas etiquetas e foi aí que notei que uma parte do cobertor parecia diferente... fiz um corte e encontrei dinheiro dentro”, relata.

“Não são notas antigas, é dinheiro novo e do Reino Unido. Estamos falando de mais de 1000 libras! Mas prefiro não dizer o valor exato. Não sei o que fazer, levar de volta para a loja ou ficar com o dinheiro?”.

Ela encontrou uma grande quantia de dinheiro

Após descobrir a quantidade de dinheiro dentro do cobertor, que ultrapassa 1000 libras (mais de R$7000), ela questionou os usuários do fórum sobre qual seria a atitude correta a tomar com o valor.

Seu post foi visualizado por mais de 450 pessoas que a deixaram ainda mais dividida. Enquanto uma parte a encorajou a aproveitar o valor, outra disse que o correto seria devolver.

“Fique com o dinheiro, é um presente”, escreveu um usuário ao que outro acrescentou: “Fique com a metade e leve a outra parte ao brechó”.

“Eu ficaria com ele. Você não vai conseguir encontrar o dono. Pode ser que o cobertor tenha sido doado por alguém depois de uma limpeza. Você pode fazer uma doação de parte do dinheiro e usar o restante”, escreveu outro.

“De forma alguma eu ficaria com esse dinheiro! Leve de volta para a loja ou avise a polícia”, finalizou um quarto usuário.