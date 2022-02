Mãe é duramente criticada por dar aos 3 filhos o mesmo nome

Uma mãe está sendo criticada após ter escolhido dar aos 3 filhos o mesmo primeiro nome. Segundo ela e o marido, a decisão não foi “falta de criatividade”, mas sim uma escolha pessoal e repleta de significados.

Conforme a publicação feita pelo The Mirror, ela explica que a escolha não foi muito bem recebida por outras pessoas.

Enquanto algumas pessoas buscam nomes únicos e diferentes para os filhos, outras seguem uma linha mais tradicional, chegando até mesmo a nomeá-los com o nome do pai ou derivações do nome da mãe.

Foi exatamente isso que Donna-Marie Parry fez com suas 3 filhas. As meninas tem nomes que são derivados do primeiro nome de sua mãe, o que, segundo Donna, faz com que elas quatro compartilhem uma conexão especial.

Apesar do significado por trás da escolha, ela ainda acredita que muitos a julgam de forma errada, afirmando que ela optou pelo caminho mais fácil ao invés de buscar por nomes únicos para as meninas.

As meninas tem o mesmo primeiro nome

Donna, que mora na região sul do País de Gales. Segundo ela as decisões foram tomadas em acordo com seu marido. Ela gostaria de batizar a primeira filha do casal com o nome de Avery, o que não agradou seu companheiro, Mitchell.

Após muita conversa, eles concordaram que a menina receberia o nome de Ava-Marie e decidiram que caso tivessem filhas, elas compartilhariam o nome da mãe, e caso tivessem filhos, eles compartilhariam o nome do pai.

Leia também: Mulher fica preocupada ao saber que a sobrinha terá nome inspirado em Star Wars

Apenas 3 anos depois do nascimento de Ava, Donna e Mitchell tiveram as gêmeas Isla-Marie e Florence-Marie. Diante das escolhas, o casal se viu bombardeado por perguntas e críticas, as quais eles simplesmente responderam: “Ter o mesmo nome nos conecta de forma especial”.

Orgulhosa, Donna-Marie afirma ter iniciado uma tradição de nomes em sua família, mas ainda sente pena de seu marido que não teve um filho para ser nomeado em sua homenagem.

Para suprir essa falta, eles adotaram um cachorro que foi batizado como John Mitchell.