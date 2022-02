Influenciadora tenta vender biquinis usando a guerra na Ucrânia como “gancho”

Com os olhos do mundo sobre a guerra na Ucrânia, milhares de personalidades da Internet têm postado mensagens de apoio ao país, mas uma delas foi impactada por uma onda de críticas por tentar usar a crise para impulsionar sua marca pessoal: Danielle Bernstein, que tem mais de 2,8 milhões de seguidores no Instagram.

“O que está acontecendo no mundo hoje é aterrador, e eu sei que carregar uma foto de biquíni não vai ajudar ninguém, mas você sabe o que vai? Todos os lucros deste lançamento de biquíni irão para organizações na Ucrânia. Fique atento a esta coleção (disponível em 1º de março)”, foi a mensagem com a qual Danielle Bernstein (@weworewhat) queria promover sua nova coleção de trajes de natação.

O post rapidamente gerou críticas de pessoas que a chamavam de “mal orientada”, então a influenciadora editou a legenda para explicar que sua marca (We Give What) já havia doado cerca de 250 mil dólares a organizações de refugiados na Ucrânia. Essa frase também não foi bem recebida por seus seguidores, quando foi revelado que as coisas não eram bem que pareciam.

Outra influenciadora, Heidi Kaluza, que é defensora da moda sustentável, disse que “não era verdade” que Danielle doou 250 mil dólares para ajudar os refugiados na Ucrânia. O que realmente aconteceu foi que ela organizou um evento no qual a ajuda foi levantada. “Muitas pessoas estão trabalhando, doando e compartilhando informações, não tentando ter lucro”, acrescentou ela.

Explicação da influenciadora Heidi Kaluza. Foto: Reprodução Instagram

Esta não é a primeira vez que Danielle está no centro de polêmicas. No passado, ela foi criticada por copiar desenhos e ameaçar alguns pequenos empresários quando eles tentavam recuperá-los.

Além dela, vários influenciadores e líderes da moda foram criticados por sua resposta à guerra na Ucrânia, que deixou dezenas de pessoas mortas, incluindo cerca de 20 crianças.

Se você quiser ajudar instituições que prestam apoio às vítimas do conflito na Ucrânia, aqui estão algumas das organizações para as quais você pode doar:

Voices of Children

Vostok SOS

Malteser International

United Help Ukraine

Nova Ukraine