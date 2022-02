Falso médico indiano se casa com 14 mulheres ricas com a intenção de roubá-las

Um novo caso de golpe veio a público depois que histórias como a do golpista do Tinder começaram a viralizar na internet. Na Índia, um falso médico foi acusado de utilizar diversas identidades para se casar com mais de 14 mulheres ricas e depois roubar partes de suas fortunas.

Conforme a publicação feita pelo Meganoticias, o homem, um indiano de 65 anos, se passava por um médico cuja agenda envolvia diversas viagens a trabalho, fato que o ajudava a justificar os longos períodos de ausência para suas diversas esposas.

Com a desculpa das viagens, ele pedia dinheiro emprestado para as esposas e depois não retornava para casa, as deixando sozinhas.

Investigações realizadas pela polícia indiana apontam que Ramesh, nome real do homem, optava por atrair principalmente mulheres ricas com bons empregos e divorciadas. Outro fator em comum entre as vítimas é que elas buscavam por um parceiro em sites de relacionamento.

Ele aplicou seu golpe em mais de 14 mulheres

Segundo informações divulgadas pelas autoridades locais, ele entrava em sites de relacionamento com um perfil de solteiro. “Ele se identificava como vice-diretor geral do Ministério da Saúde”.

Os relacionamentos múltiplos de Ramesh foram mantidos em segredo por aproximadamente 40 anos, até que uma de suas esposas, com a qual se casou em 2018, começou a suspeitar da fidelidade do marido.

Ela teria seguido o homem até o local onde ele informou que ficaria para desempenhar funções de trabalho e, ao checar o celular do homem, percebeu que ele recebia o contato de muitas mulheres que se identificavam como sendo suas esposas.

Com as provas em mão, ela foi até uma delegacia onde registrou queixa conta Ramesh. Uma vez comprovado o crime, ele foi preso e poderá enfrentar até sete anos de prisão pelo crime de fraude.

O primeiro casamento de Ramesh aconteceu em 1982, sendo que o segundo foi realizado em 2002. No entanto, entre os anos de 2002 e 2022 ele se casou com outras 12 mulheres utilizando identidades falsas.

Após a denúncia de uma das esposas, outras vítimas entraram em contato com a polícia reconhecendo o homem.