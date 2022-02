Estátua misteriosa com órgão sexual avantajado é encontrado em cena de crime e situação intriga policiais; confira

Em uma situação intrigante, uma estátua misteriosa com um órgão sexual avantajado foi encontrada em uma cena de crime no Paraná, na semana passada.

De acordo com informações da página ‘Plantão 190′, compartilhadas no Twitter, tudo começou quando um homem morreu durante uma troca de tiros com a polícia.

O caso aconteceu na última quinta-feira (24) e o procurado tinha um mandado de prisão em aberto pelo crime de homicídio.

Como detalhado pela página, a situação de confronto com a unidade especial ROTAM (Rondas Ostensivas Táticas) ocorreu na cidade de Londrina, no norte do estado.

Dentro da chácara onde ocorreu o intenso confronto, que acabou deixando o procurado morto, foi encontrada pelos policiais uma estátua misteriosa, que acabou sendo capturada em foto.

No registro (divulgado na redes sociais), é possível ver uma escultura enigmática com um órgão extremamente avantajado, que acabou chamando atenção.

Rapidamente, a história intrigante acabou repercutindo nas redes sociais e gerando inúmeras reações dos usuários.

Ainda de acordo com as informações, o caso polical segue em análise. Confira registro compartilhado no Twitter:

Dentro da chácara onde ocorreu o confronto os policiais encontraram essa imagem. pic.twitter.com/FZEz4AjUdO — Plantão 190 (@plantao190) February 24, 2022

