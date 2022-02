Descubra o que acontece ao dar descarga no banheiro de um avião

Uma das maiores curiosidades sobre os aviões envolve o banheiro das aeronaves. Afinal, para onde vai o lixo quando a descarga de um vaso sanitário é acionada durante um voo?

Se você já viajou de avião e precisou utilizar o banheiro da aeronave, certamente ficou com algumas dúvidas como, para onde vão os dejetos, onde fica o lixo e o que é aquele som extremamente alto ao acionar a descarga.

Por muitas vezes, de forma errada, fomos levados a acreditar que o lixo proveniente de um banheiro de avião é despejado no ar durante o voo, no entanto, o sistema é bem diferente e completamente planejado para garantir que tudo fique em seu devido lugar.

Conforme a explicação realizada pelo The Mirror, os aviões utilizados atualmente contam com um sistema de vasos sanitários a vácuo. Este tipo de equipamento vem sendo utilizado por mais de 30 anos e garante que a aeronave não precise carregar um suprimento de água desnecessário, que aumentaria, e muito, o seu peso durante o voo.

Desta forma, mais de 300 litros de dejetos provenientes dos vasos sanitários das aeronaves podem ser armazenados durante o voo.

O que acontece com o lixo?

Ao utilizar o banheiro de um avião, é possível notar que os vasos sanitários possuem um revestimento de metal, que tem a intenção de auxiliar a remoção dos dejetos.

Conforme a publicação feita pelo site Gizmodo, “Ao pressionar o botão de descarga, uma válvula é aberta no fundo da bacia fazendo com que um equipamento de vácuo pneumático sugue o conteúdo do vaso, esse conteúdo é então direcionado à um tanque de armazenamento”.

Ao contrário do que muita gente acredita, o tanque em questão não é esvaziado durante o voo. Somente quando a aeronave está em solo é que uma equipe especializada retira o conteúdo destes tanques e o descarta de forma apropriada.

Além disso, as possibilidades dos dejetos caírem acidentalmente durante o voo é praticamente nula, uma vez que o compartimento possui uma trava externa que só pode ser aberta pelo lado de fora do avião.