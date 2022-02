Casal sequestra empresário que procurava encontros em site de relacionamento

Um casal foi considerado culpado pela morte de um empresário que desapareceu após marcar um encontro por um site de relacionamentos. José Antonio Delgado Fresnedo, de 54 anos, foi sequestrado em Saragoça, na Espanha.

Conforme a publicação feita pelo Meganoticias, os responsáveis pelo crime foram identificados como Hedangelin Candy Arrieta Lanzadábal, de 36 anos, e seu namorado, Mohamed Achraf Darai, de 38.

Eles foram acusados, e considerados culpados, pelos crimes de homicídio com agravantes de traição e crueldade. Segundo o júri, também foram feitas acusações de roubo com violência, sequestro, tortura e fraude.

✔︎ Desaparecido, José Antonio Delgado Fresnedo en Getxo (Bizkaia) pic.twitter.com/yFBsZIqoyb — Koldobika (@Koldobika) September 15, 2019

O casal deverá pagar uma indenização de 327 mil euros aos familiares de José, além de cumprirem 34 anos de prisão pelos crimes cometidos.

Entenda o caso

José, que trabalhava na área de ciências da computação, foi encontrado morto no dia 27 de setembro de 2019. Seu corpo, sem roupas e pertences, foi encontrado pela equipe policial em uma cova na província de Zaragoza depois que o homem foi dado como desaparecido três semanas antes.

Segundo informações, ele teria marcado um encontro amoroso com uma mulher, identificada como “Sweet Angel”, por meio de um site de relacionamentos. O perfil com o qual José se relacionava era na verdade utilizado por Hedangelin, que era integrante de um grupo conhecido como “gangue do Badoo”.

Leia também: Em um caso de duplo feminicídio, homem mata a esposa e sua sogra

No dia 6 de setembro, ao comparecer para o encontro agendado, José foi abordado por Hedangelin e Mohamed. O homem teve seus cartões de crédito roubados e ao todo foram retirados 1800 euros de suas contas bancárias em diversos caixas eletrônicos.

O carro do homem, um modelo esportivo, também foi vendido pela dupla, que obteve 21 mil euros com a venda do veículo.

Graças a pulseira de identificação eletrônica utilizada por Mohamed, a polícia conseguiu localizar e prender os suspeitos, sendo possível também realizar uma reconstrução dos passos do casal no dia do crime. Com o processo finalizado, eles agora aguardam para cumprir os anos de prisão.