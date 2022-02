Vídeo: Cavalos entram em comércio e comem a primeira coisa que encontram pela frente; assista

Compartilhado no Twitter, um vídeo flagrou um momento inusitado enfrentado em um comércio em Córdoba, na Argentina, uma vez que dois cavalos entraram no local e aproveitaram a oportunidade para comer o que viam pela frente. Quer saber mais?

Segundo informações compartilhadas e conforme é possível ver na gravação feita pela câmera de segurança, os animais entraram no local e mesmo a funcionária tentando espantá-los, eles seguiram desfrutando dos produtos disponíveis.

“Primeiro eu fiquei com muito medo, porque eles pareciam enormes [...] Me surpreenderam. Nunca imaginei que isso fosse acontecer comigo” — Relatou a funcionária em entrevista.

DOS CABALLOS ENTRARON AL LOCAL MIENTRAS TRABAJABA

Florencia atendía en la distribuidora cuando fue sorprendida por dos caballos que ingresaron y empezaron a comer la mercadería que tenía exhibida en el mostrador.

🌐 Seguí informado las 24hs enhttps://t.co/6uP4fqMJf1 🔵🟢🔴 pic.twitter.com/gWllTrRE8C — Telefe Córdoba (@telefecordoba) February 23, 2022

Durante sua conversa, a funcionária reforçou que minutos depois os animais deixaram o local, mas não sabe a quem eles pertencem.

Assim sendo, veja abaixo o vídeo divulgado no Twitter e que mostra o ocorrido. (Caso não consiga visualizá-lo, basta que acesse o link).

Me llega a pasar esto y me los quedo. Muy cómodos los 3 en mi monoambiente. pic.twitter.com/RkBtp6bFJx — 🅖🅐🅑🅘🅣🅞🅗 (@gabrielHLucero) February 23, 2022

Outras história da vida real

Uma adolescente de 14 anos, cuja identidade foi preservada, denunciou um padre de 45 anos, de Tolima, na Colômbia, após encontrar fotos (com conteúdo sexual) dela e da irmã, de 7 anos, em um computador, o que seria uma prova da acusação de abuso sexual do líder religioso praticado contra as menores.

A jovem teria encontrado as imagens em um computador pertencente ao padre do município e com isso avisou a mãe.

Padre é acusado de abusar de irmãs de 7 e 14 ano Foto ilustrativa - Unsplash

Devido ao conteúdo encontrado, o homem de 45 anos foi acusado de crimes sexuais contra as duas irmãs, de 7 e 14 anos.

Segundo informações compartilhadas, o Ministério Público afirma que os abusos vinham acontecendo desde 2019 e ressalta que as provas comprovariam tal acusação.

O padre se encontra agora em prisão preventiva em um centro de detenção enquanto o processo contra ele está em andamento. O líder religioso aguarda agora o julgamento.

