Mulher fica preocupada ao saber que a sobrinha terá nome inspirado em Star Wars

Uma mulher ficou extremamente preocupada após descobrir que sua irmã pretende dar à filha um nome inspirado por Star Wars. Ela acredita que a menina será alvo de bullying caso a irmã insista no nome.

Conforme a publicação feita pelo The Mirror, a mulher procurou o Reddit para compartilhar sua situação. Em uma postagem anônima ela contou sua história.

Segundo ela, a irmã gostaria que a filha se chamasse Rebecca, como forma de homenagear a avó delas que faleceu. No entanto, o pai da criança é um grande fã de Star Wars e gostaria de nomear a filha como um dos personagens da série.

“Antes deles saberem que era uma menina, ele queria um filho chamado Chewie, o que eu ainda acho um pouco estranho, mas já vi algumas vezes”, conta.

Após descobrirem que estavam esperando uma menina, ele se recusou a alterar o nome e, depois de muitas discussões, o casal chegou a um acordo: a filha se chamará “Chewbecca”, e deverá ser conhecida pelo apelido de “Becca”.

Ela teme que a sobrinha sofra Bullying por causa de seu nome

Com o nome da sobrinha definido, ela agora teme que a menina seja alvo de bullying por conta do nome diferente.

“Eu disse a ela para não dar o nome de Chewbecca pois provavelmente ela sofrerá bullying uma vez que parece o nome de um cachorro e não de uma pessoa”, conta.

“Ela ficou brava e disse que a filha não é um cachorro e que eu não tenho que me meter na escolha do nome da menina”, finaliza a mulher.

Diante do desabafo da futura tia, os usuários do Reddit concordaram com ela.

“Quando ela fizer o primeiro aniversário já dê a ela dinheiro para juntar para pagar a troca do nome. Mesmo que eles chamem a menina de ‘Becca’, não é o que estará escrito em seus documentos legais”, comentou um usuário.

“Não vejo muita gente chamando a filha, ou o filho de Chewbacca”, escreveu outro.

Um terceiro, deu uma nova sugestão de nome combinando os gostos dos dois pais: “Eles poderiam chamar a filha de Reybecca, junta Star Wars e Rebecca. É único, mas mais agradável que Chewbecca”.