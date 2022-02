Médico recomenda Netflix para paciente aliviar dor de cabeça - mas era tumor

Tomografia do cérebro (Foto: Anna Shvets/Pexels)

Um tratamento diferenciado, certamente. Ao comparecer ao médico no Reino Unido, uma mulher de 46 anos foi receitada com “descansar e assistir Netflix” para aliviar suas dores de cabeça.

O problema, porém, é que Lisa Thomas acabou descobrindo que estava com um tumor cerebral agressivo. Ela mora em Winchester, cidade do sul da Inglaterra.

Ao fazer um check-up em outro consultório, ela encontrou glioblastoma multiforme. O prognóstico era típico de um caso de um ano, segundo informou o jornal britânico The Sun.

“Depois disso, eu não conseguia olhar para meus dois filhos sem chorar, imaginando eles crescendo sem que eu estivesse por perto” — Lisa Thomas, em entrevista ao jornal The Sun

Lisa contou ao portal que começou a sentir tonturas no final de 2016, levando-a a sofrer desmaios por conta disso. Os sintomas foram atribuídos ao cansaço e a sinusite.

Porém, em maio de 2017, ela acordou com uma dor de cabeça extrema. Temendo pelo pior, foi levada às pressas por uma ambulância para o Royal Hampshire County Hospital.

Foi lá que recebeu o primeiro diagnóstico e o médico receitou televisão e alguns antibióticos.

“O médico me disse que não é nada sério e que eu deveria ir para casa, descansar e assistir Netflix para me ajudar a relaxar. Quando cheguei ao hospital, senti como se estivesse sendo tratado como um desperdício de tempo. A equipe foi bastante desdenhosa”, contou ao The Sun.

Sem acreditar, ela partiu então para a rede privada de saúde do Reino Unido, onde finalmente recebeu um diagnóstico correto.

O glioblastoma multiforme é um tipo de câncer cerebral, raro, sendo mais frequente em pessoas que estiveram em exposição prévia à radiação ionizante. Apenas 5% dos pacientes diagnosticados com esse tipo de tumor vivem por mais de cinco anos.

Lisa trabalha no controle do tráfego aéreo de um aeroporto da região.

Quinze dias após o diagnóstico na rede privada, ela fez uma cirurgia para remover o tumor, no Southampton General Hospital.

Passou por oito semanas de radioterapia e quimioterapia, com exames a cada três meses para acompanhar a evolução do tratamento.

Cinco anos depois de tudo isso, Lisa faz varreduras apenas duas vezes por ano. “Eu queria esperar até que se passassem cinco anos livre [da doença] para compartilhar minha história. Quero ajudar a oferecer esperança a pelo menos uma outra pessoa em um momento em que ela realmente precise”, relatou ao jornal.

