“Mamãe e papai, amo vocês”: o emotivo vídeo em que soldado ucriniano se despede dos pais antes de ir para guerra

Na noite da última quinta-feira (24), o presidente da Ucrânia, Volodímir Zelenski, compartilhou a triste notícia de que um total de 137 pessoas tinham perdido a vida nos conflitos recentes e que infelizmente se intensificam cada vez mais.

De acordo com detalhes compartilhados e conforme divulgado pela mídia ao redor do mundo, o bombardeio da Ucrânia pela Rússia não parou na sexta-feira (25), tendo agora a confirmação de que o exército russo já teria chegado a Kiev, capital do país.

Neste momento, a angústia dos cidadãos é uma realidade, e é notada no fato de que muitos tentam sair do país por via terrestre, uma vez que os espaços aéreos estão encerrados, além dos demais que conseguem de alguma maneira compartilhar as terríveis experiências vividas neste respectivo território.

O emotivo vídeo em que soldado ucriniano se despede dos pais antes de ir para guerra

Com um vídeo divulgado nas redes, um soldado devidamente uniformizado viralizou ao ser registrado em meio aos atentados sofridos e com uma mensagem que traz um tom de despedida.

“Estamos sob intenso bombardeio, é nossa vez de sair. Mamãe, papai, eu amo você”, diz o soldado no registro, em meio à agitação.

Somente nesta publicação, as imagens superaram as 113 mil visualizações. Confira o vídeo abaixo. (Caso não consiga visualizá-lo, basta que acesse o link).

#Ucrania “En resumen, nos fuimos " Gradov ". Mamá, papá, los amo"



Un video de un soldado ucraniano después del bombardeo. pic.twitter.com/u80MowAyr4 — 🌑 (@El_partisan_) February 24, 2022

Ucrânia denuncia ataque malicioso em sites oficiais durante conflito com a Rússia

O conflito entre Ucrânia e Rússia eleva cada vez mais seu grau de complexidade, com impactos que já foram evidenciados recentemente e que ganharam as redes ao redor do mundo, gerando ainda mais dúvidas sobre quais os próximos passos que serão adotados.

Ucrânia denuncia ataque hacker em sites oficiais durante conflito com a Rússia Foto ilustrativa - Unsplash

Segundo detalhes revelados, além da ocupação pelas tropas russas em territórios ucranianos, o que fez com que o governo do presidente Volodymyr Zelensk declararasse Lei Marcial, e consequentemente tenha resultado em conflitos armados e com bombas, o fato se amplia agora à ataques cibernéticos por hackers.

