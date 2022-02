20 alunos denunciam professor de educação física por abuso e insinuações

Mauricio Zambrano, que era professor de educação física do colégio Marymount há 12 anos, na Colômbia, está sendo acusado de “comportamento impróprio” por 20 alunos.

De acordo com detalhes compartilhados, uma rádio local tomou conhecimento das denúncias feita por ex-alunos, que foram vítimas e outras testemunhas, das frases, atitudes, mensagens e abordagens que o professor teria feito a eles.

Em um movimento unificado, ex-alunos do campus se reuniram para emitir um comunicado no qual descrevem momentos em que Zambrano supostamente aproveitou sua posição de professor para assediá-los e se insinuar.

Segundo informações, ainda foram apresentados chats e mensagens em que se evidenciam comportamentos inadequados do professor.

Diante da situação, a saída do professor do colégio foi confirmada, porém ainda restam dúvidas sobre o porquê o reitor supostamente estava ciente das reclamações e não teria agido no período em que os fatos foram evidenciados.

À rádio, os alunos disseram que “isso era conhecido e era um segredo aberto na escola” eles pertencem a diferentes promoções, portanto são de diferentes idades.

Por fim, até o fechamento da matéria, em 25 de fevereiro de 2022, às 19h22, horário de Brasília, a reitora da escola, identificada como Maria Ángela Torres, não respondeu à emissora. Ao que se sabe, ela prestou uma declaração aos pais na qual não deu mais detalhes do caso, apenas disse que a investigação pertinente será realizada.

#MarymountNoMasSilencio El profesor denunciado ya renunció, ¿que debería hacer la rectora del Marymount, quien como ha salido a la luz, incumplió su deber de proteger ap los niños a su cargo?@BluRadioCo pic.twitter.com/RvKWWjTMjw — Tachicaricatura (@Tachicaricatura) February 25, 2022

