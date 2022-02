Usuários viralizam inusitado acidente entre ciclistas capturado pelo Google Maps; confira registro

Um inusitado incidente entre ciclistas foi flagrado recentemente pelo Google Maps. O momento exato foi registrado na cidade de León, no México

O fato poderia ter passado despercebido, mas um internauta curioso encontrou o momento e espalhou no Twitter, como detalhado pelo site Meganoticias.

Com isso, uma onda de comentários deu início a uma história engraçada em torno do momento inusitado.

Através da versão do Google Street View, é possível ver o momento do acidente nas ruas do Valle San Juan e Valle de Santiago.

Usuários viralizam inusitado acidente entre ciclistas capturado pelo Google Maps

Na sequência, antes de passar pelo cruzamento, a van do Google Maps percebe a presença dos dois ciclistas.

Após atravessarem para a outra rua, ambos colidem entre si fazendo com que caiam no chão de forma incômoda, como pode ser visto nas imagens.

Ainda de acordo com as informações, o registro acabou viralizando entre os usuários. Confira:

Crédito (Reprodução Redes Sociais - Google)

Com informações do site Meganoticias

Vídeo flagra momento em que motoqueiro tenta fazer manobra proibida e acaba se dando mal

Um vídeo flagrou o momento em que um motociclista tenta fazer uma manobra proibida e acaba terminando de forma inesperada.

Nas imagens, é possível ver o momento em que o motociclista inicia a manobra proibida. No entanto, acaba se desequilibrando e provocando uma pequena queda. Confira: