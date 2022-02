Cachorro caramelo se diverte ao lado de capivara e registro inusitado se torna viral nas redes sociais; assista

Um vídeo inusitado registrou o momento engraçado em que um cachorro caramelo se diverte ao lado de capivara. A gravação foi compartilhada recentemente no Twitter pela página @Fishvideobrasill, que já conta com mais de 100 mil seguidores.

No registro inusitado, é possível ver o caramelo próximo de algumas capivaras, em uma lagoa tranquila.

Com isso, os dois começam a fazer uma corrida inusitada, que acabou sendo registrada por um morador.

O vídeo rapidamente se tornou viral nas redes e gerou inúmeras reações dos usuários impressionados.

Ainda de acordo com as informações, o registro foi captado na cidade de Uberlândia, em Minas Gerais.Confira vídeo:

Vídeo que mostra cachorro caramelo se preparando para correr atrás de motoqueiro se torna viral nas redes sociais

Em outro registro engraçado, um pequeno vídeo mostra um cachorro caramelo se preparando para correr atrás de um motoqueiro.

Nas imagens, é possível ver o motoqueiro se preparando para sair em uma rua (próximo do animal), logo ao ligar a moto que estava estacionada.

Com isso, o caramelo (um ícone brasileiro), junto com outro cão, se prepara para correr atrás do motociclista. Como era de se esperar, o registo também acabou viralizando nas redes sociais recentemente. Confira vídeo: