VÍDEO: Influenciadora pede namorado em casamento e situação sai do controle

As propostas de casamento em cenários românticos são sempre um momento marcante e é ainda mais raro que uma mulher peça a um homem para casar-se com ela. É por isso que o vídeo postado por uma influenciadora pedindo a mão do namorado em casamento atraiu tanta atenção, mas a situação teve um final inesperado.

A influenciadora de viagem, Chelsea @cheapholidayexp, quis juntar-se a um grupo crescente de mulheres, as que fazem aos homens propostas de casamento. Pensando nisso, ela escolheu um cenário perfeito para surpreender seu amado: um penhasco com vista para uma praia com o som das ondas ao fundo.

“Pensei em levar nosso relacionamento ao próximo nível para o Dia dos Namorados”, é o título de um vídeo carregado em seu Instagram, onde a mulher sorri para a câmera antes de se aproximar de seu namorado, James, ajoelhando-se, e puxando uma pequena caixa, típica dos anéis de noivado. Mas seu sorriso se transforma em tristeza ao ver James saltar a grade e fugir desesperadamente da proposta antes que ela possa dizer uma palavra.

Veja o vídeo.

O vídeo continua com Chelsea, influenciadora que divulga promoções e roteiros de viagem, perseguindo seu namorado pela cidade, ajoelhando-se, mas ele a rejeita o tempo todo. Quase no fim do vídeo, a influenciadora abre a caixa e revela que não era um anel, mas um chip de celular. “Eu ia apenas pedir que você se juntasse ao meu plano familiar Sky Mobile”, diz Chelsea, que logo depois revelou que o vídeo inteiro era uma brincadeira para uma parceria paga com a operadora de telefonia Sky.

Seus seguidores acharam o vídeo publicitário hilariante e vários admitiram ter caído na piada. “Eu segui ambos durante anos e parte de mim pensou, ele vai propor! E depois li a mensagem”, comentou um seguidor. Enquanto outro disse que a “performances dignas de um Oscar” conseguiram enganar milhares de pessoas.