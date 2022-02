Vídeo capta o momento em que queda de meteorito ‘ilumina o céu’ nos Estados Unidos; confira registro espetacular

Em uma situação impressionante, moradores relataram uma luz brilhante caindo no céu do Texas, nos Estados Unidos, na semana passada.

A câmera de segurança de uma casa capturou a luz brilhante e piscante que flutuou no céu noturno do estado americano, de acordo com informações do site ABC13.

“Eu definitivamente enviei para minha mãe. Ela ficou impressionada com a clareza da imagem e como ela pegou. E ficou surpresa que ninguém mais viu porque era uma imagem de tirar o fôlego”, disse a moradora.

A American Meteor Society, organização científica americana, recebeu dez relatórios das bolas de fogo excepcionalmente brilhantes durante a data.

O vídeo espetacular mostra a imagem mais proeminente e brilhante da bola de fogo enquanto iluminava o céu e depois desaparecia no ar rapidamente.

Crédito (Reprodução - ABC13)

Vídeo capta o momento em que queda de meteorito ilumina o céu nos Estados Unidos

Como informado, dependendo da trajetória da partícula em relação ao movimento da Terra, o meteorito pode chegar a milhares de quilômetros por segundo.

Ainda de acordo com as informações, nenhuma grande chuva de meteoros está ativa no momento, mas que bolas de fogo podem acontecer em qualquer época do ano. Confira registro espetacular:

Com informações do site ABC13