VÍDEO: Canguru invade academia na Austrália

Imagine esta cena: você está na academia, correndo na esteira, escutando sua playlist preferida, quando ouve um barulho estranho. Você olha para o lado e vê um canguru. Foi o que aconteceu na Austrália, onde um vídeo fez muitos internautas rirem da situação inusitada. O registro se tornou viral nas redes sociais.

O animal estava sob a responsabilidade de um tratador de animais selvagens e, de repente, saiu de uma bolsinha onde estava e saltou alegremente ao redor do grupo de pessoas que se exercitava em uma academia no sul do país.

“Ficou em sua bolsa por 45 minutos com a cabeça para fora, e saiu quando estávamos todos nos alongando silenciosamente”, explicou uma mulher que estava na academia. “Sou uma grande amante de animais, portanto não entrei em pânico em nenhum momento”, disse ela.

O cenário teria sido impensável em qualquer outra parte do mundo, mas na Austrália os cangurus são animais comuns, e estão até mesmo no brasão do país. A população desses animais é estimada em mais de 40 milhões, quase o dobro dos 25,69 milhões de pessoas que vivem no país da ilha.

Centenas de vídeos curiosos de animais se tornam virais o tempo todo na Austrália. Alguns anos atrás, por exemplo, um vídeo mostrando um grupo deles pulando e se divertindo na neve como se fossem crianças causou um furor nas mídias sociais.

Em 2021, internautas de todo o mundo comentaram um vídeo mostrando um canguru musculoso.

E, surpreendentemente, os cangurus não são os únicos animais que gostam de se exercitar. Em 2019, um zoológico abriu uma academia aquática totalmente equipada para répteis, com o objetivo de prevenir a obesidade. Onde foi isso? É claro, na Austrália também.