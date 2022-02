Sogra exige que a nora nomeie a filha em sua homenagem

Uma mulher está completamente enfurecida após descobrir que sua sogra, e seu marido, se uniram para forçá-la a mudar o nome escolhido para a primeira filha do casal.

Conforme a publicação feita pelo The Mirror, a mulher foi até o Reddit para contar sua história e pedir ajuda para lidar com a situação.

De forma anônima, a futura mamãe conta que ela e o marido estão esperando seu primeiro filho juntos, uma menina que deverá nascer nas próximas semanas.

Inicialmente os dois decidiram nomear a filha de Anne, mas aparentemente seu marido mudou de ideia após conversar com a mãe.

“Nós decidimos chamar nossa filha de Anne em homenagem à minha avó. Passei a maior parte da minha infância e adolescência com meus avós e era extremamente próxima a ela. Quando ela faleceu em 2016 eu fiquei arrasada”, conta.

“Moramos perto do meu avô e diariamente nós o visitamos, sei o quando significa para ele nós termos escolhido o nome de Anne para nossa filha”.

A sogra está exigindo a troca do nome do bebê

Apesar de alegar ter um relacionamento cordial com a sogra, a mulher explica que é constantemente acusada de ter separado o marido da mãe.

“Nós somos cordiais quando nos encontramos. Como meu marido é filho único ela sente que desde que entrei na vida dele, o relacionamento deles mudou. Eles são muito próximos, mas ele não está indo tanto até a casa dela por causa da gravidez”, explica a mulher.

“Recentemente fomos convidados para um pequeno jantar. Quando nos sentamos ela se virou para mim e disse que ela e meu marido conversaram na última semana e que ele disse a ela que iríamos mudar o nome da nossa filha para ser uma homenagem a ela”.

Diante da fala da sogra, ela reforçou que não trocaria o nome da filha. “Ela fez uma careta e disse que meu marido não concorda com o nome da nossa filha”.

“Quando entramos no carro ele tentou se desculpar. Disse a ele que estava com raiva por ele não ter conversado comigo e ainda com mais raiva da mãe dele, que me enviou algumas mensagens falando sobre meu comportamento e dizendo esperar que eu mude de ideia”, finaliza a mulher.

Para os usuários do Reddit a sogra da mulher passou dos limites. “É inaceitável que seu marido e um terceiro ‘decidam’ qualquer coisa sobre seu filho sem te consultar”, escreveu um usuário.