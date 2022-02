Mulher utiliza GPS para encontrar marido em quarto de hotel de luxo com amante; ‘detalhe incomum’ chamou a atenção

Uma mulher, utilizando informações de um GPS, conseguiu flagrar o marido com sua amante em um quarto de hotel de luxo na Índia.

O caso aconteceu no estado indiano de Gujarat, de acordo com informações do site Hindustan Times.

Para a descoberta, o GPS do carro do marido levou a mulher a um hotel no distrito de Mulshi, onde acabou constatando o ocorrido de forma inesperada.

Como informando, o homem disse a ela que supostamente estava indo para outra cidade para uma reunião de trabalho.

Mulher utiliza GPS para encontrar marido em quarto de hotel de luxo com amante

No entanto, como a mulher suspeitava do marido, acabou rastreando o veículo utilizando o GPS e encontrou o verdadeiro paradeiro.

Segundo a página, de forma preliminar, ela ligou para o hotel e perguntou desconfiada quem estava hospedado no quarto com ele.

‘Detalhe incomum’ chamou a atenção

Mais tarde, ela foi até o estabelecimento e encontrou imagens de câmeras de segurança dos dois juntos e gravou em seu telefone como prova.

Além da traição, ainda de acordo com as informações, a esposa traída descobriu ainda que seu marido havia utilizado seu nome para reservar o quarto, o que gerou ainda mais revolta.

Já passado um tempo do ocorrido, a esposa decidiu fazer uma queixa do caso na polícia local. Pela atitude do marido, a história acabou chamando a atenção nas redes sociais.

Com informações do site Hindustan Times