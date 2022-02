Jogador brasileiro abandona carro e tenta sair da Ucrânia a pé

Com a intensificação dos conflitos entre Rússia e Ucrânia, milhares de pessoas estão tentando deixar o país nas últimas horas. Recentemente jogadores brasileiros fizeram um vídeo pedindo ajuda da autoridade para deixar a Ucrânia, eles estão abrigados em um hotel junto com familiares.

Um do jogadores que está vivenciando essa situação é Jonatan Lima, que atua pelo FK Uzhgorod, conforme conta o Lance.

Com medo dos ataques realizados pelas tropas russas, Jonatan contou sua história em uma entrevista ao Jornal Nacional, onde relatou em detalhes como está fazendo para conseguir sair da Ucrânia.

Após tentar sair do país com seu carro, o jogador abandonou o veículo devido ao fluxo intenso de carros que seguem em direção às fronteiras do país localizadas do lado oposto de onde foi iniciada a invasão.

“Eu já andei uns três quilômetros e tenho que andar pelo menos mais cinco. Tem uma fila imensa de carros aqui. Larguei o carro e vim a pé”.

Jogadores brasileiros tentam buscar meios de sair da Ucrânia

Seguindo com seu relato, Jonatan explica que busca alcançar a fronteira com a Hungria para conseguir pegar um voo de volta ao Brasil.

“Estou tentando atravessar para Budapeste, na fronteira com a Hungria. De lá eu vou direto para um aeroporto e vou tentar voltar para o Brasil”, relata o jogador.

Leia também: Vídeo: Jogadores brasileiros estão presos em hotel na Ucrânia e pedem socorro; “Estamos nos sentindo abandonados”

“Pediram pra eu passar a noite em um hotel, mas não tem condição nenhuma de ficar aqui com esse medo. Toda hora explodindo bomba. Eram longe, mas deu pra ouvir muitas”.

Assim como Jonatan, outros brasileiros seguem na busca desesperada por ajuda. A esposa do jogador Maycon, Lyarah Vojnovic Barberan, publicou um vídeo em seu Instagram relatando a situação que está vivendo com sua família.

“A gente fala com a embaixada e a embaixada diz que está tudo bem, e não está!”

Chorando muito, ela conta que deixou sua casa às pressas acompanhada pelos sogros e filhos. Ela desmentiu uma publicação que informava que os brasileiros estariam recebendo ajuda do governo e pediu por suporte.

“Não estamos tendo apoio! Estamos presos no sótão de um hotel. Ninguém dá uma posição de como podemos sair. É desesperador ver os nossos filhos...Eu queria muito pedir ajuda de quem puder para que esse vídeo possa nos ajudar”.