Ela se recusou a passear com o cachorro ao descobrir o nome do animal

Um rapaz se viu em apuros depois de adotar um novo animal de estimação, pois sua mãe se recusa a ajudá-lo a passear com o cão por considerar o nome do animal “extremamente embaraçador”.

Conforme a publicação feita pelo The Mirror, o homem buscou o Reddit para compartilhar sua situação e pedir a opinião de outros usuários sobre o nome de seu cachorro.

De forma anônima ele conta que queria dar ao seu cãozinho um nome incomum e engraçado, porque isso o faria se sentir ainda mais alegre com a presença do animal.

“Pessoalmente, acho o nome hilário, mas minha mãe não pensa dessa forma. Recentemente eu ganhei um filhote de labrador ao qual eu chamei de Woof. Alguns amigos meus gostam, outros acham bobo e minha mãe odeia”, conta o homem.

Por conta da escolha do nome do animal, o rapaz diz que a mãe se recusa a ajudá-lo com o animal, dizendo que não irá passear com ele no parque ou sair com o cachorro em público.

Ela é totalmente contra o nome do cachorro

Em sua publicação o homem então conta que sua mãe não consegue sequer considerar a possibilidade de precisar chamar “Woof” em um parque, afirmando que ela ficaria extremamente envergonhada se precisasse fazer isso.

“Acho que é apenas meu próprio senso de humor, porque eu dou risada quando chamo o nome do meu cachorro em voz alta em um parque para cães”, explica.

Apesar de ter afirmado que a mãe não precisará passear com o cachorro caso não queira, ele admite que acharia engraçado vê-la nessa situação.

“Não é como se fosse extremamente necessário ela passear com ele sendo que eu e minha namorada o fazemos, mas minha mãe ainda me acha besta por ter escolhido esse nome”, finaliza o rapaz.

Aparentemente, os usuários do Reddit compartilham do mesmo senso de humor. “Meus pais tem um lindo boxer branco que eles deixaram meu irmão nomear, como ele era muito pequeno na época o cachorro recebeu o nome de Boo, como um fantasma”, escreveu um usuário.