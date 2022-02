A maior cobra venenosa do mundo descoberta mediu quase 6 metros; bote pode matar até 20 pessoas

Certamente você já ouviu falar que as cobras pítons e anacondas estão na lista das maiores do mundo. No entanto, elas não são venenosas e matam outros animais apenas por meio da constrição, que consiste em envolver a presa com seu corpo e apertar até que o coração pare de bater.

Diferente delas, a maior cobra venenosa do mundo possui um bote poderoso, que pode matar até 20 pessoas ou um elefante com apenas uma dose do seu veneno. Trata-se da cobra-rei ou cobra-real (Ophiophagus hannah) é uma cobra elapídica venenosa encontrada nas florestas tropicais do sul e sudeste da Ásia.

De acordo com o portal Nature World News, a maior cobra-rei encontrada impressionou ao medir 5,7 metros. O animal foi descoberta durante a Segunda Guerra Mundial e entrou para o Guinness World Records .

A cobra foi capturada na Malásia em abril de 1937 e foi transferida para o Zoológico de Londres para ser exibida ao público.

A época não foi a mais favorável, já que durante a Segunda Guerra Mundial, muitos zoológicos foram forçados a matar algumas espécies para proteger o público da fuga de animais após os bombardeios.

Confira algumas imagens impressionantes de grandes cobras desta espécie:

Apesar do veneno poderoso, muitos encantadores usam as cobras reis para fazer performances, pois ela pode tirar até um terço do seu corpo do chão, um comportamento impressionante e que intimida.

No YouTube, é possível ver um grupo de crianças brincando com a maior espécie de cobra venenosa do mundo como algo natural.

O portal Bansal News, explica que a gravação mostra uma cena ligada a tradição da comunidade Samvara em Korba, na Índia. Lá é comum presentear os noivos com cobras. Os aldeãos ganham a vida capturando estes animais e trabalhando como “encantadores” de serpentes.

“A cobra é apenas um brinquedo para todas as crianças que vivem na comunidade. (…)Eles dependem apenas de cobras para trabalhar, é sua profissão ganhar dinheiro mostrando cobras e quando o casamento ocorre nesta comunidade, 7 cobras venenosas são dadas como dote para que o marido e a esposa possam ganhar a vida”, explica o jornal.

Veja as imagens:

