Vídeo mostra a rapidez da caninana para desaparecer sem deixar rastros

Esta semana, o vídeo de uma caninana lutando por sobrevivência com um gambá se tornou viral, mas esta cobra não deixa de surpreender nas redes sociais. Desta vez, a gravação de uma captura mostra de perto a agilidade de uma das cobras mais rápidas do Brasil.

As imagens foram compartilhadas pelo perfil @Fauna_Nordestina, administrado pelo bombeiro Danilo Alves, quem realizou o resgate, captura e soltura do animal.

É possível ver o filhote de caninana em suas mãos, bem de perto e como ela retorna em segurança para a natureza: “A cobra quase voa quando o cara colocou no chão”, escreveu um dos seguidores do Instagram.

Como menciona o biólogo Henrique, conhecido como o biólogo das cobras, a crença popular diz que a caninana é capaz de voar e perseguir pessoas. Este mito surgiu devido a rapidez e habilidade desta cobra de se deslocar no solo, árvores e também na água.

Em um compilado de imagens, o bombeiro Danilo mostrou a destreza da caninana em diversos ambientes.

Apesar da fama de brava e traiçoeira, a cobra caninana tende e fugir dos humanos e não é peçonhenta. Portanto, ela não tem veneno e não representa riscos para a vida de ninguém.

Em outra gravação é possível ver como uma caninana das grandes se enrola e desliza tranquilamente na presença humana.

Como é uma serpente inofensiva, ela se torna uma grande aliada em áreas rurais com criação de animais, pois pode habitar forros e telhados, predando pequenos roedores indesejados e os afastando também dos grãos armazenados para a alimentação.

No ano passado, em Santa Maria do Herval, no Rio Grande do Sul, uma cobra caninana foi avistada em uma propriedade. O dono, não chamou os bombeiros ou se sentiu ameaçado, apenas pediu que as pessoas deixassem o animal viver em paz.

De acordo com o portal O Diário, Cláudio Zahler, alegou que a cobra é inofensiva e se alimenta de ratos e sapos, o que também o favorece.

A espécie da caninana é Spilotes pullatus e ela é uma das maiores serpentes da família Colubridae, podendo chegar a medir 3 metros.