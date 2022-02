Ladrões são rendidos e acabam sem roupas e obrigados a correr 30km

Recentemente registrado na Colômbia, um caso gerou ampla repercussão, após dois supostos ladrões serem rendidos e além de acabarem sem roupas, foram obrigados a correr por uma distância de aproximadamente 30 km.

Segundo informações do portal Publimetro, a atitude [de render os delinquentes] teria sido adotada por fazendeiros que estavam cansados dos frequentes roubos em suas propriedades.

Nas imagens, que repercutiram nas redes, é possível ver como eles são obrigados a correr por um longo caminho, sem nenhum pertence ou qualquer tipo de proteção.

Ao analisar o registro, pode-se perceber que a todo o momento eles são acompanhados por quatro sujeitos armados, em duas motocicletas, que os impedem de fazer qualquer tipo de pausa.

“Os ladrões terão que pensar duas vezes antes de entrar nesta área novamente” — Afirmou uma das moradoras do local.

Até o fechamento desta matéria, em 24 de fevereiro de 2022, às 11h08, horário de Brasília, a polícia de Córdoba não se manifestou sobre o caso.

Importante!

Como alertado em outras oportunidades, lembre-se que a reação a assaltos não é recomendada pois dependendo da situação pode resultar em um acidente grave ou até mesmo fatal.

História da vida real

Uma adolescente de 14 anos, cuja identidade foi preservada, denunciou um padre de 45 anos, de Tolima, na Colômbia, após encontrar fotos (com conteúdo sexual) dela e da irmã, de 7 anos, em um computador, o que seria uma prova da acusação de abuso sexual do líder religioso praticado contra as menores.

Padre é acusado de abusar de irmãs de 7 e 14 ano Foto ilustrativa - Unsplash

A jovem teria encontrado as imagens em um computador pertencente ao padre do município e com isso avisou a mãe. Devido ao conteúdo encontrado, o homem de 45 anos foi acusado de crimes sexuais contra as duas irmãs, de 7 e 14 anos.

Segundo informações compartilhadas, o Ministério Público afirma que os abusos vinham acontecendo desde 2019 e ressalta que as provas comprovariam tal acusação.

O padre se encontra agora em prisão preventiva em um centro de detenção enquanto o processo contra ele está em andamento. O líder religioso aguarda agora o julgamento.