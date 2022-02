Influenciadora fitness de 78 anos perde quase 40kg

Diz-se frequentemente que a idade é apenas um número e nada prova a verdade desse ditado melhor do que a história de uma mulher que, aos 75 anos de idade, se tornou uma influenciadora fitness. No Instagram, ela reúne uma comunidade com mais de 1,6 milhão de seguidores, no YouTube são mais de 74 mil inscritos. E tudo isso se deve à identificação com o seu público.

A canadense Joan MacDonald iniciou por acaso nas redes sociais. Em 2016, ela pesava cerca de 90 kg e tinha pressão arterial alta, colesterol alto e refluxo. Além disso, como tantas outras pessoas de sua idade, ela sofria de artrite e raramente saía de casa.

“Tive dificuldade para descer as escadas”, disse MacDonald à MSNBC. Mas tudo mudou quando sua filha Michelle, uma fisiculturista, inscreveu sua mãe no programa Wonder Woman em sua academia no México.

Esse foi o momento que mudou sua vida. Joan conseguiu perder 4,5 kg em apenas um mês graças ao treinamento de peso, uma dieta que priorizou os macronutrientes e oito horas de sono por dia.

“Meus lindos amigos, acreditem em vocês mesmos! Às vezes pode parecer difícil e que os desafios são enormes, mas lembre-se sempre que você tem o que é preciso para avançar e que sua vida vale a pena”, disse Joan em um post recente sobre seu Instagram (@trainwithjoan/).

O trabalho duro de Joan valeu a pena: após um ano, ela conseguiu parar de tomar seu medicamento para hipertensão e agora não toma mais nenhum, ela perdeu quase 40kg e pode levantar mais de 35kg de peso.

Hoje, a influenciadora treina cinco dias por semana e se tornou uma sensação no Instagram. Foi sua filha Michelle quem lhe deu a ideia de abrir uma conta e compartilhar sua história inspiradora com o mundo. Além de seu Instagram, Joan tem um canal popular no YouTube e um aplicativo fitness.