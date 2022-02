Influenciadora descobre câncer após coceira na pele

Uma maquiadora e influenciadora inglesa levou um susto e compartilhou a experiência com seus seguidores no TikTok, onde tem mais de 46 mil seguidores. Ela sentiu uma intensa coceira na pele e pensava que era uma reação da pele provocada pela mudança do sabão com o qual lavava suas roupas. Na verdade, o problema ia muito mais além.

April Grierson, de 20 anos, começou a sentir uma coceira de pele em junho de 2021 e pensou se tratar de uma reação alérgica à marca do sabão de roupas que ela usava. Ao mudar duas vezes o sabão, ela não notou melhoria na coceira.

Ela visitou um médico clínico geral, que lhe disse que seu problema era sarna e, para tratá-la, receitou cremes e medicamentos. Meses depois, a situação não havia melhorado e April desenvolveu um caroço no pescoço, então seu médico a encaminhou ao hospital onde lhe foi dada a notícia de que ela tinha câncer. Ela foi diagnosticada com linfoma de Hodgkin, um câncer que começa nos glóbulos brancos do sangue, os linfócitos.

Leia mais: Mulher faz descoberta assustadora sobre sinal de beleza no rosto

“Eu tinha a sensação de que algo estava errado. Eu até disse à minha mãe que achava que era câncer, mas ela disse que era ansiedade”, disse a maquiadora em um vídeo TikTok que já tem mais de 7 milhões de visualizações.

“Eu estava tão assustada que só chorava e chorava. Eu não podia acreditar que tinha que dirigir para casa e dizer aos meus pais que tinha câncer. Fiquei arrasada”, relatou ela. Hoje, o câncer de April se espalhou do pescoço ao peito, portanto ela deve fazer sessões de quimioterapia quinzenais por pelo menos seis meses.

A má notícia para a influenciadora não terminou aí, pois ela teve complicações quando tentou remover alguns de seus óvulos (para protegê-los da quimioterapia) e os medicamentos que lhe foram dados causaram uma complicação em seus ovários que a levou a passar duas semanas no hospital com líquido nos pulmões.

Felizmente, os médicos foram capazes de recuperar alguns óvulos de April, conforme ela relata no TikTok.

No entanto, April tentou olhar para o lado positivo de sua situação. “Se minha história faz uma pessoa marcar uma visita médica e ouvir os sinais de seu corpo, eu ficarei feliz”, disse ela em outro vídeo TikTok.

Leia também: Vítima de stalker, influenciadora fitness desabafa: “É assustador”