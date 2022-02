Estudante britânica de 19 anos é acordada com bombardeio em Kiev

A jovem Valentina Butenko, de 19 anos, foi acordada na madrugada desta quinta-feira (24) com o som do bombardeio realizado pelas tropas russas em Kiev.

Conforme publicação do The Mirror, Valentina está estudando política na Unversity College London, em Londres, mas há algumas semanas a jovem retornou à Ucrânia para oferecer ajuda diante da crise de segurança no país.

Em declaração ela relatou o horror de acordar com os sons das bombas utilizadas no ataque desta madrugada, realizados após um discurso do presidente russo Vladimir Putin.

AGORA: O dia começa amanhecer na Ucrânia com o país sobre intenso ataque russo. Mísseis atingem Kharkiv, a segunda maior cidades ucraniana. Motoristas fogem em passa de Kiev. Governo deve impor Lei Marcial na Ucrânia. pic.twitter.com/E7ZjBJmUWY — Renato Souza (@reporterenato) February 24, 2022

Como consequência do bombardeio, milhares de pessoas tentam desesperadas sair de Kiev e imagens das estradas completamente bloqueadas e abarrotadas por carros foram compartilhadas nas redes sociais.

“Acordei nessa manhã com o som de uma explosão.” — Valentina Butenko

Segundo Valentina, que mora próximo a Kiev, o impacto dos ataques aparenta ser devastador. “Eu moro nos arredores de Kiev, então acho que deve ter sido muito grande para conseguir ouvir daqui”.

“Tenho ouvido explosões intermitentemente desde as 5 da manhã, o céu se iluminou algumas vezes, embora pareça estar mais calmo agora”, declarou a jovem.

Valentina, que está próximo a Kiev junto de seu pai, foi orientada por ele a partir para a região oeste da Ucrânia, local que ele acredita ser mais seguro.

No entanto, ela afirma que muitas pessoas estão deixando a capital ucraniana o que está fazendo com que as estradas que levam para fora da cidade fiquem completamente bloqueadas pelos veículos e impossibilitando a fuga.

Desespero e engarrafamentos enormes nas saídas de Kiev, capital da Ucrânia.



[Foto Emilio Morenatti - AP] pic.twitter.com/wF5s29rchj — Observatório de Geopolítica (@obsgeopolitica) February 24, 2022

Ao ser questionada sobre seus sentimentos em relação ao ataque, a jovem declarou: “Esta manhã foi algo que eu não estava esperando, muitas pessoas nunca se viram em uma zona de guerra”.

“Mas o espírito geral na Ucrânia, nas últimas semanas, e também para mim particularmente, nos motiva a proteger nosso país”, declara Valentina.

“Não estou em pânico, confio em nosso exército e sei que protegeremos a Ucrânia”. — Valentina Butenko

Para a jovem estudante, a Ucrânia é um país rígido em sua cultura no que diz respeito a lidar com conflitos, “As pessoas aqui estão se preparando mentalmente para a guerra”.

Diante da situação de seu país, ela pede aos demais países que ofereçam uma resposta “unilateral” para o ataque russo.

“Eu realmente gostaria de ver todo o Ocidente, o Reino Unido especialmente, oferecendo uma resposta unilateral e realmente forte. Não importa a forma em que seja moldada, seja apoio militar, financeiro ou sanções incrivelmente duras”, afirma a jovem.

Para ela, é importante para o povo ucraniano receber o apoio dos demais países e isso demonstra que “a luta pela soberania e democracia vem de todos os lados”.

