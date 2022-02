Este é o registro misterioso captado pelo Telescópio Hubble da NASA no espaço recentemente; confira

Crédito (NASA and The Hubble Heritage Team (STScI/AURA); Acknowledgment: George Herbig and Theodore Simon (Institute for Astronomy, University of Hawaii))

O Telescópio Espacial Hubble da NASA registrou os misteriosos e finos tentáculos de uma nuvem interestelar escura sendo destruída pela passagem de uma das estrelas mais brilhantes do aglomerado estelar das Plêiades.

Como um feixe de lanterna brilhando na parede de uma caverna, a estrela está refletindo a luz na superfície de nuvens negras de gás frio misturadas com poeira.

Como detalhado pela NASA nesta semana, por meio de um comunicado, estas são chamadas de nebulosas de reflexão.

O famoso aglomerado é facilmente visível no céu noturno durante os meses de inverno como um pequeno agrupamento de estrelas azuis brilhantes, em homenagem às “Sete Irmãs” da mitologia grega. Assemelhando-se a uma pequena concha, este aglomerado estelar encontra-se na constelação de Touro a uma distância de cerca de 380 anos-luz da Terra.

A olho nu pode discernir cerca de meia dúzia de estrelas brilhantes no aglomerado, mas um pequeno telescópio revelará que as Plêiades contêm muitas centenas de estrelas mais fracas.

Como detalhado pela NASA, em muitos casos, as nebulosas que cercam os aglomerados de estrelas representam o material do qual as estrelas se formaram recentemente.

No entanto, a nebulosidade das Plêiades é na verdade uma nuvem independente, flutuando pelo aglomerado a uma velocidade relativa de cerca de 11 quilômetros por segundo.

Nebulosa Merope de Barnard

Em 1890, foi descoberta uma nebulosidade excepcionalmente brilhante adjacente à brilhante estrela das Plêiades. IC 349 é tão brilhante já que fica extremamente perto de Merope - apenas cerca de 3.500 vezes a separação da Terra do Sol.

Na nova imagem do Hubble, Merope está fora do quadro no canto superior direito. Os raios de luz coloridos no canto superior direito, apontando para a estrela, são um fenômeno óptico produzido dentro do telescópio e não são reais.

No entanto, as mechas paralelas notáveis que se estendem do canto inferior esquerdo ao canto superior direito são características reais, reveladas pela primeira vez através da capacidade de imagem de alta resolução do Hubble.

Registro misterioso captado pelo Telescópio Hubble da NASA

Como detalhado pela NASA, em outras observações, foi detectado que à medida que a Nebulosa de Mérope se aproxima de Mérope, a forte luz estelar que brilha na poeira desacelera as partículas de poeira.

Partículas de poeira menores são mais lentas pela pressão de radiação do que as partículas maiores. Assim, à medida que a nuvem se aproxima da estrela, há uma peneiração de partículas por tamanho, muito parecido com grãos lançados no ar para separar o trigo do joio.

As linhas quase retas que apontam para Merope são, portanto, fluxos de partículas maiores, continuando em direção à estrela, enquanto as partículas menores desaceleradas são deixadas para trás no canto inferior esquerdo da imagem.

Nos próximos milhares de anos, a nebulosa - se sobreviver à passagem próxima sem ser completamente destruída - passará por Merope, como um cometa passando pelo nosso Sol.

Ainda de acordo com as informações, essa colisão casual permite que os astrônomos estudem material interestelar em condições muito raras e, assim, aprendam mais sobre a estrutura da poeira entre as estrelas. Confira:

Like fireworks illuminating dark clouds at night, a star’s light reflects off the surface of pitch-black clouds of cold gas laced with dust in this #HubbleClassic image.



Known as IC 349, this reflection nebula is about 380 light-years away: https://t.co/tnGDPBY9Hq pic.twitter.com/48bk0430Z9 — Hubble (@NASAHubble) February 23, 2022

Texto com informações da NASA