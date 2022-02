A verdade por trás da preocupante previsão de Chico Xavier sobre uma possível ‘3ª Guerra Mundial’

O médium Chico Xavier compareceu ao programa Pinga-Fogo, da TV Tupi, em 1971 e fez declarações que são comentadas até hoje.

Isso porque foi nesse dia que ele discutiu sobre o que ficou conhecido como “data limite”, como detalhado pelo site Aventuras na História. Confira o relato:

“Nosso Senhor deliberou con­ceder uma mo­ra­tória de 50 anos à so­ci­e­dade ter­rena, a ini­ciar-se em 20 de julho de 1969 (data em que o homem pisou na Lua), e, por­tanto, a findar-se em julho de 2019.

Or­denou Jesus, então, que seus emis­sá­rios ce­lestes se em­pe­nhassem mais di­re­ta­mente na ma­nu­tenção da paz entre os povos e as na­ções ter­res­tres, com a fi­na­li­dade de co­la­borar para que nós in­gres­sás­semos mais ra­pi­da­mente na co­mu­ni­dade pla­ne­tária do Sis­tema Solar, como um mundo mais re­ge­ne­rado, ao final desse pe­ríodo. Al­gumas po­tên­cias an­gé­licas de ou­tros orbes de nosso Sis­tema Solar re­ce­aram a di­lação do prazo extra, e foi então que Jesus, em sua sa­be­doria, re­solveu es­ta­be­lecer uma con­dição para os ho­mens e as na­ções da van­guarda ter­restre.

Se­gundo a im­po­sição do Cristo, as na­ções mais de­sen­vol­vidas e res­pon­sá­veis da Terra de­ve­riam aprender a se su­por­tarem umas às ou­tras, res­pei­tando as di­fe­renças entre si, abs­tendo-se de se lan­çarem a uma guerra de ex­ter­mínio nu­clear. A face da Terra de­veria evitar a todo custo a cha­mada III Guerra Mun­dial.

Se­gundo a de­li­be­ração do Cristo, se e so­mente se as na­ções ter­renas, du­rante este pe­ríodo de 50 anos, apren­dessem a arte do bom con­vívio e da fra­ter­ni­dade, evi­tando uma guerra de des­truição nu­clear, o mundo ter­restre es­taria enfim ad­mi­tido na co­mu­ni­dade pla­ne­tária do Sis­tema Solar como um mundo em re­ge­ne­ração. Ne­nhum de nós pode prever, Ge­ral­dinho, os avanços que se darão a partir dessa data de julho de 2019, se apenas sou­bermos de­fender a paz entre nossas na­ções mais de­sen­vol­vidas e cultas!”

A verdade por trás da preocupante previsão de Chico Xavier sobre uma possível ‘3ª Guerra Mundial’

Muitos usuários relacionaram a previsão sobre um presságio de uma 3ª Guerra Mundial, que acabou ganhando força com a decisão da Rússia de invadir a Ucrânia nesta quinta-feira (24).

A data limite, portanto, foi 20 de julho de 2019. A ideia por trás da data limite explicada pelo espírita não é a mesma do Apocalipse cristão.

Ainda de acordo com as informações, não seria o fim dos tempos, e sim um marco decisivo na nossa história, a partir do qual aconteceriam mudanças significativas, para melhor ou para pior.

Em outro texto, o psicólogo espírita Franklin Félix comentou recentemente: “Isso é totalmente incompatível com os ensinamentos dos espíritos e com os postulados de Kardec”.

“A evolução não se encerra, não há um fim, não há um lugar a ser alcançado, pré-determinado, aonde todos, necessariamente, teremos que chegar”.